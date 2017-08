Jan Groenendijk is weer helemaal terug

NIJMEGEN - Jan Groenendijk sprankelt weer als van ouds. Het spelplezier spat van zijn partijen af en ze zijn ook nog eens van grootmeesterlijk niveau. Wat dat betekent bleek afgelopen week op het Nijmegen Open waar de pas 18-jarige Wageningse wereldtopper de concurrentie zijn hielen liet zien. Onder hen ook de mondiale nummer één Roel Boomstra die afgelopen december in een memorabele match de WSDV-kopman had verslagen.

'Ons Jantje', zoals hij door zijn teamgenoten wordt genoemd, kreeg in Nijmegen liefst vijf grootmeesters tegenover zich van wie hij er twee (Bulatov en Domchev) wist te verslaan. Hij remiseerde met landgenoten Boomstra, Wouter Sipma, Bhiem Ramdien en Johan Krajenbrink die Domchev aftroefde in de strijd om het brons. Jan Groenendijk: "Ik had het prima naar m'n zin, heb leuke en een aantal goede partijen gespeeld. Ben redelijk tevreden, ja", bleef hij toch kritisch op zichzelf. Hij kwam naar eigen zeggen weer een beetje in een flow, net zoals op het WK van 2015 in Emmen toen hij op een haar na de wereldtitel miste. Belangrijke reden is dat hij - in tegenstelling tot het toptoernooi in Salou - sinds vorige maand weer helemaal fris in zijn hoofd is. Na zijn WK-match had hij als eerstejaars student natuur- en sterrenkunde de zeer zware taak een aanzienlijke studieachterstand weg te werken waar hij echter met vlag en wimpel voor slaagde. Zijn voornaamste damdoel is nu het WK dat in oktober in Tallinn (Estland) wordt verspeeld. Als voorbereiding hierop komt hij deze week in Brunssum voor Oranje uit in de interland tegen Afrika en begin september speelt hij een internationaal toernooi in Polen.

WSDV'er Erik van de Weerdhof (17) was met een score van +2 'de beste Geldersman'. Robert-Jan van Steenbergen (43) deed het heel goed en scoorde zijn gemiddelde hoewel hij alle tien keer een op papier sterker geachte opponent trof. Hij won het klassement van spelers met een rating onder de 1000, het bergklassement (met 28,2 punten voor de hoogste ratingwinst) en samen met Tom Rinner, Jan Groenendijk en Jeroen Kos ook het ploegenklassement. Wim van Mourik (56) overtrof aanvankelijk zichzelf maar besloot met drie nederlagen op rij. Hij eindigde wel als tweede in het <999-ratingklassement waarin Mara Langeveld (59) zich de derde prijs toeëigende. Dat was gezien het niveau van haar tegenstanders héél knap. Ze deelde de punten onder andere met oud-clubgenote Denise van Dam (47) en eindigde bovendien vijftien plaatsen boven haar vader (74) die het presteerde geen enkele partij remise te spelen. Tussen hen in eindigde de wisselvallige Harry Doomernik als nummer 65.