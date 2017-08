Rumah Kita herdenkt 15 augustus

WAGENINGEN - Op dinsdag 15 augustus herdenken de bewoners van Rumah Kita met hun familie en gasten de capitulatie van Japan en het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Voor veel bewoners betekende deze datum het begin van het einde. Op 15 augustus 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog officieel in Nederlands-Indië. Daarna begon een onafhankelijkheidsoorlog die leidde tot de republiek Indonesië. In de jaren na 1945 vertrokken veel Indische Nederlanders en Molukse militairen met hun gezinnen naar Nederland. Zij hadden de oorlog overleefd maar verloren status, huis en moederland. In Nederland bouwden zijn in vrede aan een nieuw leven. Bij Rumah Kita herdenken ze elk jaar op deze dag alle slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië, zowel burgers als militairen.

De herdenking vindt plaats op dinsdag 15 augustus om 10.30 uur in het restaurant van Rumah Kita. Bewoners, familie, gasten en belangstellenden zijn op deze ochtend van harte welkom. De herdenking bestaat uit het ontsteken van het vuur, het leggen van bloemen en toespraken met als thema 'Verhalen over Leven'. Verhalen van toen zijn ook nu van onschatbare waarde, ze ontroeren, bewegen, verbinden, inspireren en maken onze gedeelde geschiedenis persoonlijk en invoelbaar.



Het programma voor deze herdenking kunt u vinden op www.zinzia.nl/agenda/herdenking-15-augustus.