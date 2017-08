Mosselfestival op de Markt tijdens koopzondag op 6 augustus

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Tijdens de koopzondag op 6 augustus verandert de Markt van 13.00 tot 19.00 uur in een gezellig eetfestijn. Buurman&Buurman, Bar - Restaurant Taste, café The Doctor, Café De Tijd, De Malle Molen, De Kater en Lunchroom Bisou organiseren dan namelijk een heus Mosselfestival. Er is ook muziek. De Veenendaalse coverband DRØK komt van 14.00 tot 18.00 uur optreden.

Manon Franse van Bar - Restaurant Taste is een van de initiatiefnemers. Zij legt uit waarom het Mosselfestival wordt georganiseerd. "Als ondernemers kijken wij elke dag uit op het prachtige plein bij de kerk. Wij vonden dat we daar meer mee konden en besloten om gezamenlijk iets op poten te zetten. We kozen voor het Mosselfestival, omdat dat past bij de tijd van het jaar. We doen op koopzondag, omdat dat mensen uit de wijde omgeving trekt. We mikken bijvoorbeeld ook op toeristen die op de Veluwe op de camping staan. We maken er een gezellige middag van. Daarom hebben we de band DRØK uitgenodigd. Wageningen kent deze band onder andere van het Marktpodium tijdens het Bevrijdingsfestival in 2016. Voor de kinderen zetten we een leuk springkussen neer. We hopen dat dit Mosselfestival het begin wordt van een traditie. We hebben er zelf in ieder geval veel zin in."

Op de Markt komen 6 augustus grote picknickbanken te staan waar mensen de mosselen kunnen eten. De mosselen worden bereid in witte wijn of Guinness bier en worden geserveerd met stokbrood en sausjes. Een portie mosselen kost slechts 5 euro. Bij een grote buitentap kunnen bijpassende drankjes besteld worden. Uiteraard zijn ook de terrassen van de horecazaken geopend, zodat mensen die niet van mosselen houden daar een andere keuze kunnen maken. Zoals meestal op de koopzondag is er ook weer een gratis rondleiding door de Grote Kerk. De start daarvoor is om 14.00 bij de fontein op de Markt.

Binnenstadsmanager Tom Kool is blij met het gezamenlijke initiatief van de horeca. "Dit is een mooi voorbeeld van hoe we met zijn allen Wageningen kunnen promoten. Die samenwerking maakt ons sterker. De afgelopen maanden hebben we daar mooie voorbeelden van gezien. Zo was de koopzondag in juli samen met het LEEFfestival een groot succes. In september hebben we bijvoorbeeld weer de traditionele Dag van de Hoed op het programma staan. En op de koopzondag in oktober hebben we Wageningen Proeft, de opvolger van de kook- en koopzondag."

Kijk voor meer informatie op www.wageningencentrum.nl.