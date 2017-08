Met onze 'hippe Kip' op vakantie

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger.

Deze week is Suus de Windt aan de beurt.



Naam: Suus de Windt.

Geboren (datum en plaats): Op 10 mei 1979 in het ziekenhuis van Ede.

Woonplaats: Het gezellige stadje Wageningen.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Bijna elf jaar samen met Tim. We hebben twee hele lieve meiden; Sara van 6 en Romée van 2.

Dieren: Bezoeken we op de boerderij of in de dierentuin.

Hobby's: Werken, vakantie vieren, uit eten, borrelen en shoppen.

Opleiding: Middelbare Hotelschool in Wageningen. Daarna een 2-jarige HBO-accountmanagement opleiding op Schoevers.

Huidige beroep: Ik heb bijna vijftien jaar, samen met mijn ouders, een dameskledingzaak in Wageningen; Windtson. Naast dameskleding verkopen we ook leuke (woon)accessoires en cadeautjes.

Wat vind je leuk aan dit werk: Het ondernemen is heel divers. De week is altijd anders. Ik doe onder andere de inkoop, de marketingactiviteiten, het stylen van de winkel en natuurlijk de verkoop. Samen met een leuk team van meiden.

Verder actief: Naast het werk voor de zaak organiseer ik met een aantal andere ondernemers de modeshow voor het centrum bijvoorbeeld. Verder ben ik actief op het kinderdagverblijf van de jongste en op school van de oudste.

Stamcafé: Voordat de kinderen er waren zaten we vaker in het café. Nu is het een hapje eten, een terrasje pakken of een ijsje eten bij Cicuto.

Favoriete krant: Lokale blaadjes. Verder lees ik de digitale versie van de Telegraaf.

Favoriete muziek: Er staat bij ons vaak Nederlandstalige muziek op. Vroeger was het Guus Meeuwis of Marco Borsato. Tegenwoordig is het K3.

Favoriete vakantieadres: Wij zijn gek op Italië; een leuk land, lekker weer, goed eten, heerlijke wijntjes en aardige mensen. Dit jaar gaan we voor het eerst met onze gepimpte Kip-caravan, de 'hippe Kip', op pad. In de winter pakken we het liefst nog een weekje zon.

Slecht in: Koken. Ondanks mijn horecaopleiding is het nooit echt wat geworden. Gelukkig heb ik een kok aan de haak geslagen.

Goed in: Genieten van eten, drinken en gezelligheid.

Hekel aan: Koken.

Goede voornemens: Ik roep al heel lang, ik moet weer eens gaan sporten. Maar vind toch elke keer wel weer een reden om het nog even uit te stellen.

Wat zou je ooit nog eens willen doen: Ooit gaan we nog een keer trouwen. De grote wens van Sara.

Lelijkste plekje in Wageningen: De Stadsbrink. Geen gezellige binnenkomst van een leuke stad.

Mooiste plekje in Wageningen: Met een wijntje in ons achtertuintje in Noord-West. In onze heerlijke loungebank gemaakt door Albert de Leeuw (dank voor het estafettestokje). Ook de meiden hebben het hier fijn, met een grote speeltuin en de vriendinnetjes achter het huis.

Estafettestokje gaat naar: Manon Franse van Bar-Restaurant Taste.

Omdat: Ze een enthousiaste horeca onderneemster is waar we graag komen voor een hapje en drankje.