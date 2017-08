Door Gert Budding

WAGENINGEN – Zondag werden in Wageningen twee hoogtepunten bereikt. Op initiatief van verschillende horecaondernemers werd op de markt het eerste mosselfeest gehouden. Het prettige klimaat lokte veel bezoekers en genoten met volle teugen van de mosselen gedrenkt in wijn gelardeerd met stokbrood. De horecaondernemers hadden geen reden tot klagen, zondag kreeg Wageningen er weer een attractie bij en zal zeker een vervolg krijgen. De feestvreugde werd verhoogd door het Nederlands vrouwenelftal dat voor het eerst in haar geschiedenis Europees kampioen werd door Denemarken met 4-2 te verslaan. De oranje vonk sloeg ook over op de bezoekers van het mosselfeest.

Foto: gertbudding.nl