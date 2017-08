WageningenPas te koop voor slechts 5 euro

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Een gratis lekkernij bij een kopje koffie, korting bij aankoop in een winkel, goedkoper naar het zwembad, of gratis kennismakingslessen bij een sportclub. Dat zijn voordelen voor bezitters van de WageningenPas. De pas is nu verkrijgbaar voor slechts 5 euro en blijft geldig tot eind van het jaar. De WageningenPas is een initiatief van het Evenementen & Organisatieteam Wageningen. De pas is vorig jaar geïntroduceerd en is volgens Evert Glezer, een van de initiatiefnemers, een succes gebleken. "Bijna duizend mensen hebben de pas aangeschaft. In de loop van het jaar zijn er steeds meer bedrijven en organisaties mee gaan doen. Op dit moment zijn er circa zeventig bedrijven en vijftien organisaties die zelf hun korting of aanbieding bepalen. Om meer Wageningers te stimuleren de pas aan te schaffen, hebben we nu de speciale prijs van 5 euro." Volgens Glezer is het de bedoeling om volgend jaar door te gaan met de WageningenPas. "Het voorziet in een behoefte en ook de bedrijven zijn tevreden. We gaan na de zomer kijken in welke vorm we de pas in 2018 gaan aanbieden." De WageningenPas is verkrijgbaar bij Copypoint (Bevrijdingsstraat 32), Eetcafé Vreemde Streken (Bevrijdingsstraat 38) en Jan de Kaasboer in winkelcentrum Tarthorst. De pas is online te bestellen via www.wageningenpas.nl. Daar is ook alle informatie te vinden over de deelnemende bedrijven en organisaties.