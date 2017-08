In de vlagen van weemoed die onverbrekelijk aan het schrijven van deze column zijn verbonden, moest ik laatst denken aan oude Wageningse winkels die al sinds mijn vroege jeugd - rond 1955 - op dezelfde plaats dezelfde functies hebben. Nog interessanter wordt het als die zaken dan ook nog steeds onder dezelfde familienaam werken. In de Hoogstraat doemen dan de namen op van de kledingwinkels Zents en de Windt, boekverkoper Kniphorst, juwelier van Zilfhout, drogisterij Biemond en de schoenwinkels van Haagsman en Van de Biggelaar kunnen op een lange geschiedenis bogen. In de Bergstraat zijn al sinds jaar en dag kapper Ter Velde en brillenwinkel Eikendal te vinden. Woudenbergs Wijnhandel in de Junusstraat is bijna letterlijk een monument.



Buiten de binnenstad denk ik aan kapper Van Brakel aan de Sportstraat en rijwielhandel Van de Wetering aan de Harnjesweg. Terwijl aan de Churchillweg slagerij Keijzer en Van Santen (v/h Van Walsum) al generaties vlees verkoopt.

Het valt op, dat ook diverse horecazaken - soms onder andere naam - de tand des tijds hebben doorstaan. Zoals op de Markt De Korenbeurs, De Tijd (v/h Grolsche Herberg), de Mallemolen (v/h 10 Zilverlingen) en Het Centrum in de Kapelstraat.



Hotel De Wereld en daartegenover Kelly's 'Texmex' (vroeger café Troost) zijn nog actief, terwijl in de Bevrijdingsstraat café JoJo's (voorheen Terminus) floreert. Diels in de Vijzelstraat was vroeger De Rijnstroom. Misschien dat ook De Vlaamsche Reus (v/h De Kroon) en Onder de Linden (vroeger De Brug/Mies Quint) genoemd kunnen worden, maar deze cafés waren in de tachtiger jaren gesloten. Restaurant Het Gesprek aan de Grintweg was vroeger café Mieneke de Keijser. In het Japans restaurant op de hoek van Hoevestein was in vijftiger jaren De Avondwake gevestigd.

Groentewinkel Paul en Maartje volgde in de Stationsstraat de firma Jansen op, terwijl in de Nieuwsstraat Schoenmakerij De Groot alweer ruim 50 jaar de opvolger is van Albers. In de Bevrijdingsstraat zijn Van de Peppel en schoenhandel Giesen als opvolger van Van Aggelen oude zaken. In dezelfde straat kent kapper Hoksbergen (v/h Volman) een lange geschiedenis.