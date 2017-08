Feest 10 jaar Bloemrijk!

WAGENINGEN - Pluktuin Bloemrijk is in 2007 van start gegaan. Met een enthousiaste groep is er hard gewerkt aan de teelt van mooie biologische bloemen. Tien jaar later runt een gedreven team de organisatie. Zaterdag 12 augustus vieren ze dat met een feestelijk programma! Hierbij vast een tipje van de sluier: Bloemen plukken, miniworkshops bloemschikken, kabouterboeket plukken voor de kinderen (gereduceerd tarief), bloementhee en -cocktails! Je bent welkom van 11.00 tot 16.00 uur tussen de Geertjesweg en de Dolderstraat op de Wageningse Eng. Meer informatie op www.pluktuinbloemrijk.nl.