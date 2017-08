Spectaculaire zomerspelen on tour in Wageningen

WAGENINGEN - Sportservice Wageningen, Solidez en Zwembad de Bongerd dagen iedereen uit om mee te doen met de zomerspelen on tour. In de week van maandag 14 tot en met vrijdag 18 augustus doen de zomerspelen elke dag een andere plaats aan in Wageningen met een spectaculair sportaanbod en (water)attracties. De zomerspelen zijn dagelijks van 12.00 tot 16.00 uur. De start is op maandag 14 augustus in Park Noordwest. Meest spectaculair die dag is de grote klimtoren 'beat the tower'. Kinderen kunnen volleyballen er is nog veel meer te doen. Dinsdag 15 augustus komt de tour bij de Groen van Prinsterenstraat in de Nude. Er zijn dan workshops freestyle voetbal, Djembé en kinderen kunnen broodjes bakken. Park Nobelweg is op woensdag 16 augustus de place to be. Op het programma staan lasergamen, levend sjoelen en Sjaak de Piraat geeft shows over het leven als piraat. Op donderdag 17 augustus strijkt de organisatie neer bij het Margrietplantsoen met een opblaasbare rodeostier, basketbal, breakdance en clown Zassie is aanwezig. De zomerspelen worden op vrijdag 18 augustus afgesloten in Zwembad de Bongerd met recreatief zwemmen. Een zomertour dus met een spectaculair programma dat niet gemist mag worden. Met uitzondering van de vrijdag is deelname gratis. Voor het zwembad op vrijdag bedraagt de entree 2,50 euro. Opgeven is niet nodig. Meer informatie is verkrijgbaar bij Berry Hellegering, 06 – 108 868 29