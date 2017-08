Je krijgt waardering voor je werk

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger. Deze week is Manon Franse aan de beurt.

Naam: Manon Franse.

Geboren: Op 21 december 1987 te Wageningen.

Woonplaats: Wageningen. Er hangt hier altijd een fijne sfeer. Je hebt hier van alles wat: stad, bos, uiterwaarden en heide.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Al zeker tien jaar samen met Rogier. We hebben elkaar leren kennen bij café de Tijd. Hij werkte daar als chef-kok en ik had een bijbaantje in de bediening.

Dieren: Toby en Smart. Toby is onze lieve maar maffe kater en Smart is een American Quater Horse.

Geloof/levensmotto: Mijn vader zei/zegt altijd: 'Smile at the world and it will smile back'.

Hobby's: Paardrijden, alhoewel ik er weinig tijd voor heb.

Opleiding: Havo op het Pantarijn en daarna de HBO opleiding Marketing-communicatie in Tilburg.

Huidige beroep: In juli 2015 hebben Rogier en ik samen Bar | Restaurant Taste aan de Markt opgestart. Rogier staat in de keuken en ik verzorg de gasten aan tafel. We doen het samen met een geweldig enthousiast team van jonge mensen!

Wat vind je leuk aan dit werk: Elke dag is anders en het is heel direct. Je krijgt gelijk waardering voor je werk. Daarnaast vind ik het leuk om met zoveel verschillende mensen in contact te komen.

Verder actief: Samen met collega ondernemers aan de Wageningse Markt heb ik het mosselfestival georganiseerd. Het lijkt mij erg leuk om de komende jaren meer van dit soort evenementen te organiseren.

Stamcafé: Soms word ik overgehaald voor '1 drankje in The Doctor….' en dat is dan altijd erg gezellig!

Favoriete restaurant: Als we in Wageningen uit eten gaan, zijn Drinks and Bites, Diels en Toledo favoriet.

Favoriete CD/muziek: Jaren 80 muziek: Michael Jackson, Prince, Tina Turner. Heerlijk!

Favoriete sport: Paardrijden! Ik maak vaak een buitenrit over de Ginkelse heide maar veel van mijn vrienden spelen Polocrosse. Een snelle teamsport te paard, combinatie tussen polo en lacrosse. Heel erg gaaf!

Favoriete vakantieadres: Ik ga graag in de winter naar de zon op de Nederlandse Antillen. Even opladen en wat extra vitamine Zon.

Beste politicus lokaal: Marike van der Leeden van de Stadspartij. Met het Wageningen Schoon - initiatief maakt ze Wageningen letterlijk nog een stukje mooier!

Slecht in: Dingen uit handen geven of loslaten.

Goed in: Organiseren.

Hekel aan: Ik word van lang wachten chagrijnig, ik ben namelijk super ongeduldig.

Goede voornemens: Leren om dingen meer uit handen te geven.

Lelijkste plekje in Wageningen: De haven van Wageningen. Het heeft zo'n mooie ligging maar een onprettige uitstraling.

Mooiste plekje in Wageningen: De uiterwaarden. Hoe bijzonder is het dat je met vijf minuten lopen vanaf de binnenstad midden in de natuur staat!

Estafettestokje gaat naar: Jenny Willems, de moeder van een van onze personeelsleden.

Omdat: Jenny is inspirerend omdat ze een stoere vrouw is, altijd vriendelijk, lief en ondernemend. En ze bekijkt de wereld door een hele mooie bril!