Wim Thieme (83) vrij plotseling overleden

Door Rini Kreeft

BENNEKOM – Vrij plotseling is afgelopen zaterdag op 83-jarige leeftijd Wim Thieme overleden. De Bennekommer was niet alleen een fanatiek schaker en tien jaar lid van BSV Bennekom, maar verdiende ook zijn sporen in het kerkelijk leven in de organisatie van de Gereformeerde kerk Bennekom.

"Ik vond hem altijd een bijzonder aardig mens'', aldus Kees van Dijk van BSV Bennekom, nadat hij het verschrikkelijke nieuws van het overlijden van Thieme op de website van de schaakclub had gelezen. Met deze woorden slaat Van Dijk de spijker op zijn kop. Een betere omschrijving is bijna niet te vinden.

Thieme, in 1934 geboren in Bennekom aan de Nassaulaan was altijd vriendelijk en waar hij kon behulpzaam binnen BSV Bennekom. Uiteraard ging het bij hem om het schaken. Fanatiek achter het bord met de 64 velden. Hij speelde voor het eerste team, maar ook blijmoedig voor het tweede team, toen voor een andere speler werd gekozen. Hij kwam in alle competities uit en dat met wisselend succes. Niet alleen intern, maar ook in diverse toernooien.

Zoals ook in het OSBO-kampioenschap voor Veteranen. Met succes! In 2013 en 2014 pakte hij de titel, in 2015 werd hij tweede. In 2016 heroverde hij op 26 maart in Apeldoorn weer de titel. Die kon hij dit jaar net niet prolongeren. Het werd een tweede plaats met 2,5 uit 4. Daar was hij eveneens blij mee. Thieme speelde tot ongeveer anderhalf jaar terug ook een kleine zes jaar intern bij SV Wageningen. Hij bezocht de club steevast per fiets, omdat fietsen tevens een hobby was.

Thieme was in het Bennekomse kerkelijke leven op financieel terrein zeer actief in de Gereformeerde kerk. Thieme was er diaken en zat ook in de kerkenraad, het hoogste orgaan. Hij was zogeheten roostermaker. De activiteiten bouwde de laatste jaren af en anderhalf jaar terug stopte hij met dat werk.

Sinds enkele weken verbleef Thieme in het ziekenhuis Gelderse Vallei. Zijn conditie was niet goed. Juist toen het wat beter leek te gaan en aan naar huis gaan werd gedacht, kreeg hij vorige week woensdag longontsteking. En dat kon het lichaam niet meer aan.



Het afscheid van Wim Thieme is op vrijdag 18 augustus om 11.30 uur in 'De Brinkstraatkerk' in Bennekom. Aansluitend zal de begrafenis om ca. 13.00 uur plaatsvinden op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Bennekom.