De Vakantie Bijbel Week is weer begonnen

WAGENINGEN - De Vakantie Bijbel (VBW) staat dit jaar in het teken van (T)op Survival en Feest. Ongeveer 175 kinderen hebben de eerste ochtend meegedaan aan het programma. Dit zijn veel meer kinderen dan de afgelopen jaren. Het was sommige kinderen dan ook even zoeken naar een stoel. Gelukkig is de Vredehorst groot genoeg en konden er stoelen bijgezet worden. De week is feestelijk geopend met een enorme taart, confetti, zang en het kindertheater. In het theater waren de thema's al goed zichtbaar. Dit was weer een echt avontuur. Nu maar afwachten of onze avonturiers het feest gaan bereiken. Want oh, wat zijn ze toch weer onhandig. Het bijbelverhaal ging ook over een feest. Op de bruiloft te Kana was de wijn op. Gelukkig zorgt Jezus dat het weer echt feest kan worden. Er is geen mooier verhaal om deze feestweek mee te beginnen. Na het theater zijn de verschillende groepen uiteen gegaan en is er hard gewerkt aan verschillende knutselwerkjes. Zo zijn er slingers en veldflessen gemaakt. De tieners hadden weer hun eigen programma in de grote witte tent. We gaan deze week nog veel meer avontuurlijke dingen doen. Zo is het woensdag tijd voor spelletjes en vrijdag de vossenjacht. En feest is het zeker ook! De VBW bestaat al 40 jaar in Wageningen. En dat gaan we dan ook vieren. Met 175 kinderen gaat dit ook zeker lukken. Nu maar hopen dat we genoeg taart hebben. Kom ook gezellig langs of kijk op vbwwageningen.nl.