Kaartverkoop Kinderkleedjesmarkt Molenmarkt

WAGENINGEN - Op zaterdag 9 september is de traditionele Molenmarkt rondom molen De Vlijt. Na 39 jaren belooft de Molenmarkt ook dit jaar weer een oergezellig spektakel te worden. Er komen ruim honderd kramen en er zijn twee podia met de hele dag muziek en optredens. In de Ceresstraat en de Veluviaweg wordt de vrijmarkt / kleedjesmarkt gehouden waar kinderen tot en met 13 jaar hun overtollige speelgoed, kleding en andere spulletjes mogen verkopen. Een plaatsje voor de kleedjesmarkt kost 3 euro. Vanaf woensdag 16 augustus kun je elke dag tussen 13.00 en 17.00 uur een kaartje kopen bij buurthuis Ons Huis, Harnjesweg 84. Marktmeester van de kindermarkt is Susanne Hutten: "Onze ervaring is dat er veel belangstelling is voor de kleedjesmarkt; zorg dus dat je op tijd een kaartje koopt, dan ben je verzekerd van een plekje! De kinderen ruimen na afloop hun eigen overgebleven spulletjes zelf weer op, dan zijn de verkoopplekjes weer schoon. Daar letten we goed op!" De Molenmarkt staat dit jaar geheel in het teken van 'Duurzaamheid-Buurzaamheid'. Er wordt van alles voor en door kinderen georganiseerd en verder zal de markt bestaan uit de inmiddels befaamde biologische markt, de braderie en de vrijwilligersmarkt, waar vrijwilligersorganisaties laten zien wat ze doen, informatie geven en leuke acties uitvoeren.