Het uitzicht in het binnenveld. Genieten!

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger. Deze week is Jenny Willems-Lagerweij aan de beurt.

Naam: Jenny Willems-Lagerweij.

Geboren: Op 4 augustus 1966 te Rijswijk.

Woonplaats: Ik woon al vanaf mijn derde jaar in Wageningen, dus ik weet niet beter. Wageningen heeft eigenlijk alles: bossen, de uiterwaarden, en het prachtige binnenveld.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Al ruim 21 jaar getrouwd met de liefste, Peter. Samen hebben we twee kanjers van kids, Kim van 19 jaar en Bas, bijna 17 jaar.

Dieren: Een super lief boomer-hondje van 7 jaar. Helaas is onze poes Bibi laatst aangereden. Ze is ruim 12 jaar bij ons geweest. Na de vakantie willen we graag weer een kitten.

Hobby's: Heerlijk shoppen met mijn dochter en gezellig op een terrasje zitten.

Opleiding: De Wilhelmina MAVO en daarna de kappersschool. Mijn ouders hadden een kapsalon in de Tarthorst en daar heb ik met heel veel plezier ruim 20 jaar gewerkt.

Huidige beroep: Ik werk bij mijn man in de zaak: Bril 29.

Wat vind je leuk aan dit werk: Het contact met de klanten. Ik vind het leuk om samen met de klant een mooi montuur uit te zoeken dat perfect bij hun staat.

Verder actief: Ik probeer, ondanks de drukte van een eigen zaak, er zoveel mogelijk voor de kids te zijn. Nu ze wat ouder zijn is dat wel wat makkelijker, maar ze hebben je toch nog nodig. Gelukkig springen mijn lieve ouders ook nog wel eens bij.

(Jeugd)idool: Oh, dat was John Travolta. De film Grease heb ik wel acht keer gezien. Ik liep met een button op mijn shirt van hem en mijn hele kamer hing vol met posters. Hij is trouwens nog leuk...

Favoriete CD/muziek: Heel divers. Ik hou van Afrojack, Armin, Bob Marley, Alain Clark maar kan ook lekker mee zingen met Hazes jr. met zijn nummer 'Leef'.

Favoriete club: Er is voor mij maar één club en dat is Feyenoord! Afgelopen jaar was een prachtig seizoen met een mooie titel van landkampioen.

Favoriete sport: Spinnen bij de Plataan. Vooral op de vrijdagochtend bij Frans en daarna met het clubje gezellig koffieleuten.

Slecht in: Opruimen en nee zeggen.

Goed in: Ik probeer behulpzaam en attent te zijn.

Hekel aan: Jokken, pesten en spinnen. En aan mensen die de honden poep niet opruimen.

Goede voornemens: Wat meer gaan sporten, misschien de racefiets weer eens tevoorschijn halen en lekker buiten gaan fietsen.

Ooit nog eens willen doen: Samen met mijn ouders naar Curaçao! Het is mijn vaders grootste wens om daar nog eens naar toe te gaan. Dus …wie weet.

Dag in de huid kruipen van: Brigitte Kaandorp. Ik vind haar zo maf en het lijkt mij te gek om mensen aan het lachen te maken.

Lelijkste plekje in Wageningen: Waar vroeger Kirpestein zat, maar daar gaat nu gebouwd worden, heb ik begrepen.

Mooiste plekje in Wageningen: Het uitzicht dat wij hebben hier in Noordwest over het binnenveld. Geniet er nog elke dag van.

Estafettestokje gaat naar: Jan Weernekers.

Omdat: Hij heeft een onderdelencenter in de Junusstraat. Ik ben benieuwd wat hij nog meer in petto heeft!