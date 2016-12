RHENEN – Op vrijdag 23 december houdt het Rijssens Mannenkoor een prachtig kerstconcert in de Cunerakerk te Rhenen. Naast het koor, dat onder leiding staat van Freddy Veldkamp, verlenen de volgende musici hun medewerking: Gezinus Veldman piano, Evlyn Heuvelmans,hobo, Kees Alers, fluit, Andre Pouwer,Toetsen en natuurlijk de eigen koorsolist van het Rijssens Mannenkoor, Ard Kamphuis.

Begin november is er een fraaie live kerst-cd uitgekomen die het Mannenkoor eind 2015 heeft opgenomen in Rijssen. Het eerste exemplaar van deze Cd werd tijdens een concert aangeboden aan CDA Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Zij werd toen tevens benoemd tot beschermvrouwe van het Rijssens Mannenkoor. Tussen het koor en haar bestaat een bijzondere band, wat er in resulteerde dat het koor in 2015 een uniek concert heeft gegeven in het Europees Parlement in Brussel. Tijdens het concert in de Cunerakerk zullen diverse nummers van deze cd worden vertolkt.

Dirigent Freddy Veldkamp heeft voor dit concert weer een gevarieerd programma samengesteld van bekende en ook wereldberoemde kerstliederen. Dit zal in de sfeervol ingerichte kerk, die beschikt over een uitstekende akoestiek, moeten resulteren in fraai concert waar het publiek met volle teugen van kan genieten. Aan de mannen van het Rijssens Mannenkoor zal het in ieder geval niet liggen. Ook koorsolist Ard Kamphuis zal weer soleren.

Muzikale medewerking tijdens het concert zal verleend worden door de ook in deze regio bekende pianist Gezinus Veldman en Evelyn Heuvelmans. Zij speelt hobo, een prachtig instrument.. Daarnaast verlenen ook de zeer bekende fluitist Kees Alers en toetsenist Andre Pouwer op synthesizer hun medewerking.

Zang met muzikale ondersteuning zullen het publiek moeten trakteren op een prachtige muzikale avond. Het concert begint om 20.00 uur, de kerk gaat open om 19.30 uur.

Aan de kerk kosten de kaarten 15 euro. In de voorverkoop 12,50 euro. Voorverkoopadressen zijn: VVV Rhenen, Markt 20, tel:0317-612333, info@vvvrhenen.nl.VVV, Copypoint, Bevrijdingsstraat 32, Wageningen www.copypoint.nl ook via www.rijssensmannenkoor.nl, en aan de kassa bij de kerk.