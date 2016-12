Inge Dekker op bezoek bij de Rijn

WAGENINGEN - De Olympisch-, Wereld- en Europeeskampioen Inge Dekker kwam een gasttraining verzorgen voor de junioren, jeugd en senioren van de Rijn op dinsdag 22 november in het Wageningse Sportfondenbad. Het betrof hier een cadeautje van de KNZB voor de jubilerende vereniging, op 1 juli 2016 vierde de vereniging haar 90-jarig bestaan.



Na een welkomstwoord en de uitleg over de training was het tijd voor vragen, handtekeningen, selfies en het bewonderen van Inge's gouden (2008), zilveren (2012) en bronzen (2004) olympische medailles. Na de Olympische Spelen van Rio eerder dit jaar besloot ze een punt te zetten achter het zwemmen op topniveau. Daarna was het tijd voor de training voor de junioren daarna gevolgd door een training. Op de tribune zaten flink wat ouders die het natuurlijk ook opviel hoe ze zonder haar stem te verheffen twintig zwemmers precies dat kan laten doen wat ze moeten doen. Na ruim twee uur zat het er op en werd Inge bedankt met een bos bloemen en uitgezwaaid door zwemmers en trainers.