Facebookpagina Wagenings Fotoalbum

WAGENINGEN - Het Wagenings fotoalbum is een pagina op Facebook waarop iedereen die hiervan lid is foto's kan plaatsen die een verhaal vertellen over het huidige Wageningen of het Wageningen van vroeger. En dat 'vroeger' kan zijn een paar jaar geleden maar ook een paar honderd jaar geleden. Initiatiefnemer Jan Elsenaar zorgde, samen met Willem Ruisch, bij de opstart van de pagina voor een dagelijks nieuw aanbod van oude foto's. Inmiddels zijn er steeds meer Wageningers en ex-Wageningers die foto's plaatsen. "Het is prachtig om te zien dat mensen in lades of schoenendozen nog oude foto's of ansichtkaarten van Wageningen hebben liggen om vervolgens de moeite te nemen om ze op onze pagina te plaatsen vaak nog voorzien van namen en locaties.", zegt Elsenaar. Inmiddels telt de pagina meer dan 2000 'vrienden' en zijn er zo'n 3000 andere Facebook gebruikers die regelmatig kijken en reageren op het Wagenings Fotoalbum. Dit is een goede reden om de activiteiten op de pagina uit te breiden. Naast de foto's met de mooie verhalen wordt de pagina uitgebreid met actueel nieuws, videoreportages en zelfs live-uitzendingen vanuit Wageningen. Het team dat verder bestaat uit Willem Ruisch, Hans en Anton Holleman, Marjan van de Klift, Herco van Gelder en John Dekker, staat volop in de Wageningse samenleving en gaat samen met de initiatiefnemers zorgen voor een afwisselende Wageningse multimedia pagina.