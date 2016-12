Imposante tegelexpositie Frouwien Soenveld

Door Jan Boer



WAGENINGEN - Samen met wethouder Dennis Gudden verrichtte de oud-directeur van het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo, Piet Bolwerk, de opening van de expositie 'In vogelvlucht 40 jaar keramiek' van keramiste Frouwien Soenveld in haar atelier 'Het Blauwe Hek' aan de Bernhardstraat. Ze heeft verschillende keren geëxposeerd in het Tegelmuseum in Otterlo. Haar inspirator, keramiste Iet Cool, was één van de aanwezigen. Frouwien werkt regelmatig samen met Iet Cool. Het fraaie tegelwerk laat afbeeldingen zien van allerlei insecten. Piet Bolwerk vertelde over de geschiedenis van de tegels. Deze komen vanaf 1200 voor Christus al voor in Egypte. Na omzwervingen via Turkije, Noord-Afrika, Portugal, Spanje en Italië komt het tegelwerk in de zestiende eeuw naar Nederland. "Frouwien heeft met haar manier van werken leven in de brouwerij gebracht, vernieuwing door eigentijdse thema's te gebruiken. Alles met de hand gemaakt, elke tegel is uniek", aldus Piet Bolwerk. Wethouder Dennis Gudden sprak zijn waardering uit voor de veertig jaar, die Frouwien Soenveld als keramiste tot nu toe achter de rug heeft: "Een heus levenswerk! Ik ben zelf nog jonger! Dit atelier is een pareltje aan de Bernhardstraat!" De expositie is geopend op zaterdag 3 en 10 december en zondag 4 en 11 december, steeds tussen 13.00 en 17.00 uur Bernhardstraat 10a. Kijk op www.eigenwijzetegels.nl.