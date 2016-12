Geanimeerde schaakavond jeugd en senioren bij BSV Bennekom

Door Rini Kreeft

BENNEKOM – Geweldige avond. Hartstikke leuk. Helemaal super. Zo maar wat reacties na de geanimeerde schaakavond bij BSV Bennekom maandagavond, vanwege de viering van het 70-jarige bestaan. De club liet jeugd met senioren in teams tegen elkaar spelen in een toernooitje. Een schot in de roos.

Voor de veertien teams, aan het werk gezet door de organisatoren Rinus van der Molen, Hotze Tette Hofstra en jeugdleider Jan Wouters, was het al duidelijk. Het samenvoegen van jeugd en senioren in één schaakfestijn was het ei van Columbus. Het was te merken aan de jeugd, die logisch het grootste woord had. Maar ook de senioren hadden er zin in. Daarnaast ging de traktatie, het kleine gebakje van hofleverancier Mekking, er in als koek.

Voorzitter Noël Bovens blikte vooraf in vogelvlucht terug op zeventig jaar Bennekomse Schaakvereniging BSV, zoals officieel de naam luidt van de op 1 december 1946 opgerichte club. Die naam is sinds landelijk wordt gespeeld samengevoegd tot BSV Bennekom. Er bleken meer clubs in Nederland te zijn met de naam BSV. Bovens stipte ook aan dat de club van de grond kwam mede door de uitstraling van Max Euwe, ooit wereldkampioen.

Het schaken maakte eind jaren zestig en begin van de zeventiger jaren opnieuw een geweldige opleving door. Het WK van Fischer was de aanleiding. BSV Bennekom kreeg meer dan 100 leden, waarvan vijftig jeugdleden, wist Bovens. Animator Klaus Bodlaender was toen sinds 1959 al druk bij de club. Hij zette onder meer het jaarlijkse jeugdtoernooi op. Dit jaar was de 35e editie.

Andere animators waren oud-voorzitter Klaas Ganzevoort en nog later Rini Kreeft vanwege het jaarlijkse internationale toernooi, vertelde Bovens. En jeugd kwam er weer in de gelederen van BSV Bennekom door het schoolschaak én het werk van Jan Wouters, oud- voorzitter en nu jeugdleider. Bovens hoopte dat de goede trend wat de jeugd betreft door zet.



Terug naar het toernooi jeugd met senioren. Snelschaken en door-geef-schaak werd er gespeeld. Dat gaf links en rechts verrassingen. Soms werden senioren door jeugdspelers gefopt. En vooral, het was hartstikke leuk, zo vertelde een jeugdspeler. Er werd fanatiek gespeeld. Dat zagen ook de ouders langs de kant. Na drie dubbelronden bleek Feyenoord 3 van jeugdspeler Arnold Lückerath en senior John Riksen de poet en de gouden medaille te hebben gewonnen. Gelukkig waren er meerdere prijzen, zodat ook op dat punt iedereen tevreden huiswaarts ging.