Sinterklaascadeau voor kinderen Speelgoedbank

WAGENINGEN - Gezelligheid, snoepgoed en natuurlijk cadeautjes; de komende weken zijn geliefd bij vele kinderen! Helaas is het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend om een cadeautje te krijgen. Bij sommige gezinnen is hier geen geld voor. Speelgoedbank Wageningen zet zich in voor kinderen die staan ingeschreven bij de Voedselbank of andere hulpverlening. De online speelgoedwinkel Lobbes.nl helpt graag een handje mee in de decembermaand en biedt de kinderen een sinterklaascadeau aan.

Speelgoed is geen eerste levensbehoefte, maar het geeft kinderen wel de kans om te spelen, genieten en zichzelf te ontwikkelen. Yvonne Lobbes van Lobbes.nl: “De Speelgoedbank is een prachtig initiatief dat we graag steunen. Het is fijn om op deze manier een stukje bij te dragen aan een leuk en gezellig Sinterklaasfeest voor iedereen.”

De ingeschreven kinderen mogen zelf aangeven welk speelgoed zij het liefst zouden krijgen van Sinterklaas. Zo ontvang ieder kind een cadeau dat het beste bij hem of haar past. Lobbes.nl en de Speelgoedbank zorgen er vervolgens voor dat dit artikel voor pakjesavond gratis af te halen is door de ouders. De Speelgoedbank geeft op deze manier aan bijna 250 kinderen een nieuw sinterklaascadeau, zodat zij ook dit jaar vol verwachting kunnen uitkijken naar het moment dat de Sint langs hun huisje zal rijden.