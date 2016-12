Baby’s gezocht voor Levende Kerststal

WAGENINGEN - Na het grote succes van de afgelopen jaren, viert de Wageningse schaapskudde Grebbeveld Schapen & zo dit jaar weer Levende Kerststal in haar stal op Haarweg 12 in Wageningen. Dit is op 24 december (Kerstavond), van 17 tot 21 uur. Daarvoor zoeken wij vier baby’s die ieder één uur kunnen figureren als het Kerstkindje, met of zonder hun ouders als Jozef en Maria.

Dus: wie heeft of kent er een baby die eind december 3-6 maanden oud is (niet meer zo kwetsbaar als een pasgeborene, maar nog niet al te beweeglijk) die een uur kan figureren als het kerstkindje? Dat zijn dus kindjes die globaal tussen half juni en eind september geboren zijn. Moeder en/of vader zijn van harte welkom als Jozef en Maria, maar dat hoeft niet. Ook mogen oudere broertjes en zusjes als engeltje of herdertje erbij in de stal. Een uur lijkt best lang, maar de ervaring leert inmiddels dat het voorbij vliegt en heel gezellig is. Verkleedkleren zijn aanwezig. Het levert in elk geval prachtige foto’s op om als kerstkaart te versturen.

Grebbeveld zoekt ook nog vertellers die het leuk vinden om een kerstverhaal te vertellen. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon als bezoeker langskomen!

Lijkt het je leuk? Meld je dan bij Marjel Neefjes via grebbeveld@gmail.com of 06-40349079.