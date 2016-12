Geslaagde vriendjes en vriendinnetjes dag STW

WAGENINGEN - Afgelopen zaterdagavond heeft de schaats trainingsgroep uit Wageningen (STW) een geslaagde vriendjes en vriendinnetjes dag georganiseerd op de ijsbaan in Nijmegen. Waar het tijdens een reguliere jeugd training relatief rustig is op de baan, was het zaterdagavond een drukte van belang. Alle jeugdleden van STW mochten een vriendje of vriendinnetje mee nemen naar de ijsbaan om ze kennis te laten maken met de speciale jeugdtrainingen, gegeven door gediplomeerde STW trainers. En omdat op het jeugduur op zaterdagavond alleen maar kinderen op de ijsbaan aanwezig zijn hebben ze alle ruimte om de schaatstechniek onder de knie te krijgen. En dat leverde veel blije gezichten op, iedereen was op zijn eigen niveau bezig met de nieuwe schaatsvaardigheden eigen te maken.