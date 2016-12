Sinterklaas op bezoek bij jonge korfballers

WAGENINGEN - Dat Sinterklaas in het land is kan niemand ontgaan. Ook de jongste korfballers van KV Wageningen kregen Sinterklaas op bezoek. De afgelopen jaren komt Sinterklaas op vrijdagmiddag richting de Aanloop met in zijn kielzog enkele Pieten. De ruim vijfitg kinderen die aanwezig waren kregen ditmaal geen pietentraining voorgeschoteld, maar gingen in groepjes aan de slag met allerhande workshops. Zo maakten ze een pietenmuts, bakten ze pepernoten, maakten ze van marsepein hun naam, lieten ze zich schminken en mochten ze een een doosje maken om daarin de pepernoten en marsepein mee naar huis te nemen. Al deze leuke activiteiten werden begeleid door een van de pieten. Ook was er een danspiet die met de kinderen een dansje instudeerde, dat de kinderen later op de middag aan Sinterklaas en de ouders lieten zien. Natuurlijk gingen de kinderen ook even naar Sinterklaas toe, en had de Sint voor iedereen een cadeautje met een passend praatje. Meer foto's van het Sinterklaasfeest en informatie over KV Wageningen vind je op www.kvwageningen.nl.