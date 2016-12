Komst beelden Jits Bakker naar Renkum is onzeker

Door Gert Budding

RENKUM - Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid staan er volgend jaar zomer beelden van de vermaarde overleden kunstenaar Jits Bakker in Renkum. Ondanks het feit dat er een intentieovereenkomst is tussen de provincie Utrecht, eigenaar van de beelden, en de gemeente Renkum, blijven er nog twijfels over het verplaatsen van de kunststukken. De politiek in De Bilt, waar de beelden zijn gestationeerd, willen die graag behouden. Eind december zal er meer bekend worden tijdens een gemeenteraadsvergadering. De hoge organen, Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten, zijn met de eventuele, overdracht betrokken. De ondertekening zal dus nog even duren. De gemeente Renkum staat echter hoog in aanzien en heeft een groot draagvlak om de kostbare schat van de op de Waterweg in Renkum geboren Jits Bakker, over te nemen. Maar daarmee is dan de kous nog niet af. Mochten de kunststukken daadwerkelijk naar de gemeente Renkum komen, dan moet er nog gerept worden over waar de beelden worden geplaatst. De Oosterbeekse parken Bato's Wijk en Hartenstein liggen op het puntje van de tong. Maar ook het Renkums Beekdal, een kleine vijfhonderd meter van de geboorteplaats van Bakker, is duidelijk favoriet. Al eerder brandde erop social media een verbale strijd los over de plaatsing van de beelden. Maar daar is de gemeente Renkum nog niet mee bezig.