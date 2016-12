Voedselhulpactie KenKon

WAGENINGEN - Dat leden van Integral Life & Training Centre KenKon alweer voedsel zouden inzamelen, stond buiten kijf. De kratten die jaarlijks een maand lang onder de trap staan, komen weer vol. "Actie hebben we volop bij KenKon", aldus directeur Sydney Leijenhorst. "En compassie is hier ook een traditie. We besteden hier aandacht aan beide kwaliteiten. Via de jaarlijkse donaties aan Voedselbank Neder-Veluwe e.o. brengen we die twee stromingen samen." Het eerste jaar, in 2012, was dat een nieuwe activiteit ingebracht door een van de leden, Diane Schaap. Zij wilde aansluiten bij het voorbeeld in haar woonplaats: van Yo's Gym (van Yolanda van Bindsbergen) in Bennekom. Omdat zij zelf geen bedrijfspand heeft, is ze uitgeweken naar KenKon. Dat bleek zo succesvol dat het sindsdien elk jaar wordt herhaald. Het succes bleef niet bij KenKon alleen. Na de tweede inzameling, in 2013, kwam er een werkgroep om deze acties breder te trekken. Die groep heeft een Voedselhulp-Estafette in het leven geroepen. Op de foto is te zien dat de directeur het Estafettestokje ceremonieel overhandigd krijgt. Wie krijgt het stokje in het vervolg? "Dat is nog niet bekend", aldus Sydney Leijenhorst. "In december houdt de Estafette geen acties. We hebben de tijd om rond te kijken voor 2017." Als u de Voedselbank en haar klanten een warm hart toedraagt en daar iets voor wilt betekenen, kunt u dat kenbaar maken door contact op te nemen met Diane Schaap: dianeschaap@gmail.com. In de decembermaand kunt u eventuele donaties brengen naar de vele traditionele inzamelingsadressen. Anders kunt u contact opnemen met de Voedselbank: ophalen@voedselbanknederveluwe.nl / 06-22196948.