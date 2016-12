Chocoladeletters voor het goede doel

WAGENINGEN - Met chocoladeletters helpen de Soroptimisten Wageningen Syrische kinderen in de schoolbanken.

De Soroptimisten hebben een landelijke actie om Syrische vluchtelingen in Turkije onderwijs te geven. Met de chocoladeletteractie willen ze dit project een mooi einde geven. In een Zeeuwse sociale Werkplaats werden mooi versierde handgemaakte chocoladeletters gemaakt. De Soroptimisten verkopen deze letters waarbij de winst naar de vluchtelingenkinderen gaat. De Wageningse Soroptimisten Club heeft honderd letters gekocht om die te schenken aan de Voedselbank. Zo snijdt het mes aan drie kanten! Tot nu toe is er door de Nederlandse Soroptimisten 300.000 euro opgehaald om ongeveer 330.000 Syrische kinderen naar school te laten gaan. De Soroptimisten Wageningen zetten elke maand bij hun bijeenkomsten een grote krat neer, die gevuld wordt voor de Voedselbank. Het doel van de Soroptimisten - ondersteuning van Vrouwen en kinderen - wordt op deze manier maandelijks en in losse acties vormgegeven. Kijk voor meer informatie op www.soroptimist.nl of stuur een e-mail naar riawigt@gmail.com.