Cultureel Café met veel kleinkunst

WAGENINGEN - Van oktober tot en met april is er elke eerste donderdag van de maand vanaf 20.30 uur een Cultureel Café in café Loburg. Het is er gezellig druk en er valt altijd wel iets bijzonders te zien en te horen. De toegang is gratis en het publiek kan op elk moment in- en uitlopen.

Het Cultureel Café van donderdag 1 december ziet er wat anders uit dan de vaste gasten gewend zijn. Er zijn deze keer twee muzikale bijdragen en er is een ruim aanbod dicht- en kleinkunst. Bekende gezichten zijn er ook. Anna Kluen verwelkomt bezoekers op haar gitaar en vaste gast Jean Gardeniers deelt zijn gedachten over Wageningen en de wereld in zijn vaste column. Voor de tweede keer op rij vervangt dichteres en schrijfster Annie van Gansewinkel stadsdichter Martijn Adelmund. Haar vorige optreden werd door het publiek erg gewaardeerd. En er zijn meer gedichten te horen. Schrijver, dichter en Bekende Wageninger Klaas de Vries brengt een aantal van zijn zogenoemde Open Gedichten. Wat dat zijn legt hij graag zelf uit! Marnix Alexander DuCroock speelt met zijn band Selva De Mar nieuwe liedjes van hun nieuwe album vol akoestische surf rock n roll.

Schrijfster, zangeres en componiste Caroline in 't Veld speelt een try-out van haar nieuwe programma 'Tot de zon opkomt'. De avond wordt afgesloten door de Ceres-band. Dat wordt swingen!

Kijk voor meer informatie op www.cultureelcafé.eu.