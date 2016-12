Vervoer voor de tijdelijke gasten in Wageningen

WAGENINGEN - "Wij vinden het heel fijn om als Wagenings bedrijf een bijdrage te mogen leveren aan het sociaal gezicht van Wageningen", aldus Dennian van Beek van Auto Versteeg Buurman. Het autobedrijf heeft een zeven persoonsauto ter beschikking gesteld aan stichting Welkom in Wageningen.

Riet Nigten, de voorzitter van Welkom in Wageningen: "Welkom in Wageningen brengt op deze manier bewoners van de Proces Opvang Locatie, de Leemkuil in contact met Wageningen en de Wageningers." Twee keer per week rijden vrijwilligers van Welkom in Wageningen de bewoners van de Leemkuil naar Wageningen en weer terug. Zo kunnen de bewoners hun boodschappen komen doen zonder een heel eind met zware tassen te moeten sjouwen. Petra Woudsma, de locatie manager van POL, is ook blij met deze actie en bedankt Van Beek voor de door hen gesponsorde acties. Onder coördinatie van Ria Wigt, de coördinator van dit traject, is de pendeldienst een succes en een onmisbare zaak geworden. "Mooier kunnen wij het samen niet maken. Mensen helpen om de dagelijkse boodschappen te doen, goed voor de economie in Wageningen, een fijne samenwerking met COA en nog mooier is het om de vrijwilligers en bewoners dicht bij elkaar te brengen", zegt Masood Eslami, bestuurslid van Welkom in Wageningen. Mocht u ook vrijwilliger willen worden voor Welkom in Wageningen, stuur ons een e-mail naar welkominwageningen@gmail.com.