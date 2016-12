Achter een Wagenings gezicht: Bert van de Weerd

Door Jan Boer

WAGENINGEN - Je kent ze wel. Het gezicht kom je regelmatig tegen en de naam ken je waarschijnlijk ook wel. Maar wie zit er nou achter dat gezicht? Deze keer Bert van de Weerd. Een geboren en getogen Wageninger. Opgegroeid in een gezin met tien kinderen. Bert van de Weerd (1958), getrouwd met Elly, is vader van twee meiden en opa van twee kleinkinderen, ook twee meiden. Hij omschrijft zichzelf als een gewone jongen, die klaar wil staan voor een ander.

Hij werd timmerman. Via allerlei opleidingen kwam hij terecht in het facilitaire bedrijf van de SNS Bank. Van de Weerd: "Ik vind het fijn om midden in de Wageningse samenleving te staan en samen met anderen het een en ander te doen". Van de Weerd heeft steeds veel vrijwilligerswerk gedaan. Hij is vanaf het begin betrokken bij de stichting SFW, de Speelgoedbank, de jaarlijkse sportverkiezingen. Ook werkt hij volop mee in het randgebeuren van Wageningen 45. Zijn interesse is ontstaan rond zijn vijftiende jaar: "Ik was lid van drumfanfare HBS. Ik organiseerde daar van alles: bingo, disco voor de jeugd voor de gezelligheid. Daarna werd ik elftalleider bij ONA'53. Het was heel druk bij ONA. Toen kwamen de kinderen." Toen de kinderen opgroeiden ging het gezin naar korfbalvereniging VADA. Bert van de Weerd: "Samen met mijn broer Frans, die daar voorzitter was, heb ik de sponsoring gedaan. Ik heb rond het jaar 2000 veel video-opnames gemaakt van de Nederlandse korfbaltop.

Ik kwam in contact met korfballer Edwin Bouwman, die in Tsjechië woonde. Ik werd gevraagd om daar teamleider te worden van het team van Ceské Budejovice. Dat heb ik zes jaar gedaan". De broers Van de Weerd hadden inmiddels de stichting SFW opgericht. Bert: "Met mijn werk erbij had ik een volle week. Op een dag waren we in Barcelona in stadion Nou Camp. Daar spraken we de oud-PSV'ers René en Willy van de Kerkhof. Zij stimuleerden ons om er met SFW stevig tegenaan te gaan, niet alleen voor VADA, maar voor heel Wageningen. Voor iedere vereniging moet er aandacht zijn. Bedrijven werden doodmoe van al dat geleur aan de deur om sponsoring. Wij namen ze dit werk uit handen en zo hebben we een enorm netwerk opgebouwd.

Vanaf de aanslag in New York (9/11) liepen de budgetten met dertig procent terug." SFW (volgend jaar bestaat de stichting twintig jaar) ging stug door, met hier en daar steun van de gemeente. Nu is alles weer wat stabieler. "We hebben minder te besteden, maar er zijn alweer wat lichtpuntjes. Ik hou van Wageningen, ik heb graag dat de mensen het goed hebben. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Wageningen is een stad, eigenlijk een groot, gezellig dorp, waar veel goede dingen gebeuren. Daarbij mogen we niet klagen over het gemeentebestuur van de laatste jaren. Dat is wel eens anders geweest! We worden vaak door de gemeente aangeschoten om dingen te regelen, omdat we veel mensen kennen", vertelt Van de Weerd.

Op dit moment is hij betrokken bij de introductie van de Wageningenpas en het Evenementen&Organisatieteam Wageningen. "Ik ben graag bezig met de samenleving, ik vind snel iets leuk en dan de voldoening die je ervan krijgt! Natuurlijk zijn er ook tegenslagen. Vanaf 1998 rijden wij veteranen tijdens Bevrijdingsdag. Er is veel veranderd, ook naar verenigingen toe. De openheid was indertijd veel groter dan nu, het ging allemaal veel gemakkelijker", aldus Bert van de Weerd.

Hij vindt de maatschappij veranderd: "In totaliteit niet op een mooie manier. Maar als je kijkt hoe rustig het hiér is, mogen we blij zijn, dat we in Wageningen wonen. En zo mooi, al die verschillende nationaliteiten hier! Dàt is Wageningen, waar ik graag aan mee wil werken!"

WageningenPas

Bert van de Weerd is één van de mensen achter de onlangs geïntroduceerde WageningenPas, een pas, waar en zestigtal winkeliers en ondernemers korting geven. De pas van tien euro is verkrijgbaar via www.wageningenpas.nl, bij Copypoint en bij Jan de Kaasboer. Van de Weerd: "De pas is bedoeld om Wageningen aantrekkelijk te maken voor consumenten en ondernemer. Ook mensen buiten Wageningen kunnen een WageningenPas aanschaffen".