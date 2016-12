Muziek, literatuur en schooldammen

WAGENINGEN - De Wageningse damclub WSDV heeft een ambitieus omlijstend programma opgesteld rond de wereldtitelmatch Boomstra-Groenendijk.

Op woensdag 7 december heeft om 16.00 uur in het stadhuis de officiële opening van het Wageningse gedeelte van de match plaats. Heike Verheul speelt dan een aanschuifsimultaan tegen genodigden. Zij is als Nederlands beste dammende dame de opvolgster van clubgenote Eef Nieuwenhuizen (1937-2005) die in 1975 de titel veroverde.

Meindert Talma brengt zijn befaamde muzikale lofzang op Jannes van der Wal ten gehore. Van der Wal was een tegendraadse wereldkampioen die twintig jaar geleden veel te jong aan acute leukemie overleed.

Donderdag 8 december wordt om 11.00 uur begonnen aan de vierde matchpartij. 's Avonds (20.00 uur) zal Meindert Talma in Grandcafé Loburg, Molenstraat 6, nogmaals zijn eerbetoon aan Jannes van der Wal presenteren. Tevens is er gelegenheid tot dammen.

Vrijdag 9 december gaat om 11.00 uur de vijfde partij van start. In de Wageningse bibliotheek - Stationsstraat 2 - begint om 20.00 uur een Literaire Damavond. In samenwerking met de bekende schrijver/literatuurcriticus/dammer Arie Storm wordt dan een link gelegd tussen schrijven en dammen. Romanschrijfster Sophie Zijlstra, De WSDV'ers Simon Oosting (dichter in het Fries) en damhistoricus Wim van Mourik hebben al hun medewerking toegezegd evenals Arie van der Stoep, technisch directeur KNDB Johan Krajenbrink en de dammende stand-upcomedian Lambert-Jan Koops.

Het Wageningse gedeelte van de tweekamp wordt zaterdag 10 december afgesloten. Om 11.00 wordt de eerste zet gedaan. Levende legende Ton Sijbrands zal alle drie de dagen live demonstraties verzorgen. Eveneens in het gemeentehuis wordt om 12.00 het startsein gegeven voor de finale van het individuele schooldamkampioenschap van Wageningen. Dat wordt gedaan door de bekende klinisch neurosycholoog prof. dr. Erik Scherder. Aansluitend zal hij met zijn lezing 'Healthy ageing begint jong' onder het motto jong geleerd oud gedaan het belang van een goede hersentraining benadrukken. Omstreeks 16.45 uur volgt de prijsuitreiking van het schooldamtoernooi. Mochten alle zeven matchpartijen tot dan in remise zijn geëindigd dan volgt er een uur na afloop van de zevende partij een sneldambarrage waarin tot de eerste winstpartij wordt gespeeld. De nieuwe wereldkampioen dient in totaal minimaal drie keer een partij in zijn voordeel te hebben beslist. Zie ook www.wereldtiteldammen.nl