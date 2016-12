Groenendijk onnodig op achterstand

GRONINGEN – De start van de match om de Wereldtitel dammen had niet spectaculairder kunnen beginnen met een winstpartij en een gemiste winst. Roel Boomstra kon het meest tevreden zijn want hij sloot het Groningse weekeinde met een 3-1 voorsprong af. Jan Groenendijk vroeg zich intussen af hoe hij een niet te missen scoringskans had kunnen missen. De opening van de eerste partij voltrok zich conform de (computer)kennis van het team-Boomstra. Groenendijk had kennelijk zijn huiswerk niet (goed) gedaan en kwam na een doorstoot van zijn vijf jaar oudere opponent steeds meer in de problemen. Ook nog eens geplaagd door een chronisch tekort aan tijd moest hij op de 38e zet een schijf inleveren en kon Boomstra op een briljante partij terugkijken. Een dag later toonde Groenendijk zich geenszins aangeslagen en bracht Boomstra met techniek, lef en brille in onoverkomelijke moeilijkheden. De Groningse aanval werd fraai gecounterd. Volgens de computer stond de Wageningse student huizenhoog gewonnen toen hij, terwijl de klok de laatste seconden wegtikte, ten onrechte naar een eindspel afwikkelde dat niet te winnen bleek. 'Een onbegrijpelijke beslissing', oordeelde commentator Auke Scholma. Anderzijds is er ook het besef dat Boomstra is te verslaan. De damkaravaan vertrekt woensdag naar Wageningen en zondag voor de slotweek naar Den Haag.