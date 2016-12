Nog maar één nota belastingen gemeente

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Inwoners, bedrijven en organisaties in Wageningen moeten belasting aan de gemeente betalen. Het gaat daarbij om onroerendezaakbelasting (ozb), hondenbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Maar waar de gemeente voor de eerste twee belastingen zelf jaarlijks een nota stuurt, int waterbedrijf Vitens de andere twee. Dat is raar en verwarrend, vond ook wethouder Dennis Gudden. Daarom stelt hij de gemeenteraad voor dat de gemeente voortaan alle lokale belastingen zelf in één keer gaat innen.

"Het is historisch zo gegroeid dat Vitens voor ons de rioolheffing en afvalstoffenheffing int", zegt Gudden. "Maar we willen dat voortaan zelf doen. Op die manier hebben onze inwoners en bedrijven veel meer inzicht wat ze moeten betalen aan de gemeente. We kunnen zelf efficiënter werken, ook als er bezwaren ingediend worden."

Het voorstel staat 12 december als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraad. Gudden verwacht dus dat het wordt aangenomen. "Zo snel mogelijk daarna gaan we onze inwoners, bedrijven en organisaties een brief sturen waarin staat wat er allemaal gaat veranderen." In die brief staat ook dat de gemeente adviseert om gebruik te maken van een automatische incasso. Daarvoor moet de gemeente uiterlijk medio januari eenmalig gemachtigd worden en wordt de aanslag gespreid over maximaal tien maanden.

"Dit adviseren we om te voorkomen dat mensen voor onverwachte uitgaven komen te staan. Onze inwoners moeten namelijk rekening houden met een hoger notabedrag van de gemeente, omdat alle belastingen worden opgeteld", legt Gudden uit. "In totaal zijn ze niet duurder uit, want de nota van Vitens wordt uiteraard lager."

De gecombineerde aanslag valt in februari op de deurmat.