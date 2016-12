Hoe houd je een speech

Door Pauline Schakenbos

WAGENINGEN - Afgelopen donderdag gaf Lara de Brito een workshop speech houden in de huiskamer van THUIS. Het was de aftrap van een serie workshops over vaardigheden en ondernemerschap. De directe aanleiding om Lara de Brito te vragen een workshop te geven, was de speech die zij gaf bij de 1e verjaardag van Thuis op 1 oktober. Ze wilde het graag doen. "Ik vind het belangrijk dat mensen voor zichzelf opkomen en hun woordje kunnen doen. Daar draag ik met plezier aan bij." Lara heeft als wethouder veel ervaring met speechen. Daarnaast heeft ze als journalist ook mediatraining gegeven aan collega's bij Groenlinks.

In haar workshop gebruikte ze als voorbeeld de speech die oud politicus Jan Terlouw de avond ervoor bij De Wereld Draait Door had gehouden en bij veel mensen indruk had gemaakt. Speel in op de actualiteit, was een van haar tips, en kijk veel naar inspirerende sprekers, want je leert het best van voorbeelden. Luister niet alleen naar wat ze zeggen, kijk ook naar houding en gebaren, let op stiltes, de verandering in klank en volume. Ga echter niet kopiëren. Als je goed over wilt komen is het allerbelangrijkste dat je jezelf blijft. Bewaar je eigenheid en meen wat je zegt. Ze liet de deelnemers ook zelf voor de groep staan. THUIS wil vaker dergelijke workshop aanbieden. Op 12 december is er in vervolg op de eerste workshop (in Engels): Presentation panic? Dealing with nerves.