Wie worden verkozen tot de Wageningse sporters van het jaar?

Door Rick Praamstra

De succesvolste sporters van Wageningen worden op maandag 12 december weer gehuldigd tijdens het Sportcafé in de Patio. Tijdens de door de Stichting Sponsoring & Fondswerving georganiseerde avond maakt de Sportraad in zes categorieën de 'Wageningse sporter van het jaar' bekend.

WAGENINGEN - Zowel bij de vrouwen als bij de mannen zijn er twee sporters die nationale bekendheid genieten. Annemieke van Vleuten (34) presteert al jaren op hoog niveau in het wielrennen. Zij werd Nederlands kampioen tijdrijden. De zege werd enigszins overschaduwd door de gebeurtenissen op de Olympische Spelen in Rio. In gewonnen positie viel Van Vleuten in de spekgladde afdeling en het goud vervloog. Haar ijzersterke karakter kwam echter bovendrijven. De eerste koers die ze reed na het ongeluk won ze: de proloog van de Ronde van België. Ze won vervolgens ook de slotrit en het eindklassement.



Bij de mannen lijkt de 18-jarige Jan Groenendijk dé topfavoriet om net als in 2015 sporter van het jaar te worden. De dammer is op dit moment verwikkeld in een Nederlands onderonsje om de WK-titel met Roel Boomstra. Donderdag begint de vijfde ronde in het stadhuis van Wageningen. Ook de zesde en zevende partij is in het stadhuis.



Van Vleuten krijgt zware concurrentie van twee vrouwen van de lange adem. Mireille Baart (35) eindigde in september bij de loodzware Jungfraumarathon als zevende en in haar klasse Masters 35-39 jaar als derde. Bij deze marathon moeten de deelnemers naast de 42 kilometer ook nog eens een hoogteverschil van 1823 meter overbruggen. De atlete van Pallas '67 won twee weken later de 15,5 kilometer bij de Posbankloop. Julie Von Grünigen (21) loopt de zware triatlonvorm Iron Man. Dat zijn wedstrijdenwaarin 3,86 kilometer gezwommen wordt, 180,2 kilometer wordt gefietst en de marathon wordt gelopen. De Zwitserse studente won in haar leeftijdsklasse onder andere de Iron Man van Mallorca en in het Duitse Roth.



Bij de mannen maken naast Groenendijk ook nog voetballer Tom Menting (22) en bokser Rob van den Beuken kans op de eretitel 'Wagenings sporter van het jaar'. Menting maakte dit seizoen de overstap van De Graafschap naar Willem II. De voormalige voetballer van SKV maakt zijn speelminuten voorlopig in Jong Willem II. Van den Beuken werd Nederlands studentenkampioen in de klasse 91 kilogram.

Ook talenten tot en met 12 jaar en ouder dan 13 jaar, de sportploeg van het jaar en het talententeam vallen in de prijzen.