WSDV maakt Wageningen drie dagen lang een damstad

Door Kees Stap

Zaterdag is de match om het wereldkampioenschap dammen begonnen. Wageninger Jan Groenendijk neemt het daarin op tegen Roel Boomstra. Donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 december om 11.00 uur worden drie partijen van de match gespeeld in het stadhuis op de Markt. Op die dagen is er ook een uitgebreid nevenprogramma. Wageningen wordt drie dagen lang een echte damstad.

WAGENINGEN - De organisatie van de Wageningse damdriedaagse is in handen van Heike Verheul en Ester van Muijen. Heike is Nederlands kampioen bij de dames en ook Ester behoort tot de nationale top. Zij spelen zelf in het eerste team van de Wageningse damclub WSDV en zijn daarmee teamgenoten van Jan Groenendijk. "Heel bijzonder dat hij nu om de wereldtitel speelt. We weten al jaren dat hij een uitzonderlijk talent is. Na onze teamwed-strijden gaan we altijd gezamenlijk de partijen analyseren. Ongelooflijk wat hij dan allemaal laat zien. "

Toen bekend werd dat drie partijen van de match in Wageningen gespeeld werden, meldden Heike en Ester zich meteen aan als vrijwilliger. "Het is een unieke kans om de damsport in het algemeen en WSDV in het bijzonder te promoten. We hebben veel medewerking gekregen van diverse mensen in de stad. We zijn er dan ook in geslaagd om een mooi programma samen te stellen. Op alle drie de dagen is er vanaf 12.00 uur li-ve-commentaar in het stadhuis door voormalig wereldkampioen Ton Sijbrands. Donderdagavond hebben we een muzikale avond in Café Loburg. Meindert Talma brengt daar zijn muzikale ode aan Jannes van der Wal ten gehore. Ook is er een sneldamtoernooitje. Vrijdag is er een literaire avond in de bblthk, met dichters, schrijvers en een standup comedian. Zaterdagmiddag geeft professor Erik Scherder in het stadhuis een lezing over het positieve effect van dammen op je brein. Ook houden we dan het individuele schooldamkampioen-schap van Wageningen. En natuurlijk zijn alle onderdelen van het programma gratis toegankelijk."

Boomstra heeft de eerste partij gewonnen, partij 2 en 3 eindigden in remise. Jan liet in de tweede partij de overwinning glippen. Volgens Heike en Ester wordt het reuzespannend wie de match gaat winnen: "Voor al-lebei is het hun eerste match op dit niveau. Je ziet aan hun speelstijl dat ze vol op de winst spelen, dat maakt het extra spannend. Heel WSDV hoopt natuurlijk dat Jan zich terugknokt in de match."

Meer informatie over de match en de nevenactiviteiten staat op www.wereldtiteldammen.nl.