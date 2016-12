Wereldlichtjesdag op begraafplaats Wageningen

WAGENINGEN – Monuta Wageningen organiseert op zondag 11 december een bijeenkomst in het kader van Wereldlichtjesdag. Op de begraafplaats wordt op verschillende wijzen stilgestaan bij alle kinderen die niet meer bij ons zijn.

Over het programma

“We verzamelen vanaf 18.30 uur bij Herinneringshuys 't Hoge Heem aan de Buissteeg 2 in Wageningen”, vertelt uitvaartverzorger Ilze Jansen van Monuta. “Om 18.45 uur lopen we met elkaar naar de begraafplaats. Daar steken we kaarsen aan en lezen we namen voor. Rond 19.00 uur branden dan in Nederland en daarbuiten alle kaarsjes.”

Poëzie, muziek en stilte

Maar belangstellenden kunnen ook op andere manieren herdenken. “Met poëzie, muziek en stilte staan we stil bij alle overleden kinderen. Kinderen die wij kenden, jong en oud, dichtbij en verder weg. Wij zorgen bij deze lichtjesavond voor een hapje en een drankje. We denken dat de bijeenkomst duurt tot ongeveer 20.00 uur”, aldus uitvaartverzorger Eric Welgraven van Monuta.

Golf van licht

Elke tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Wereldwijd, gaat er om 19.00 uur, tijdzone na tijdzone, een golf van licht over de wereld, doordat er kaarsen worden aangestoken voor overleden kinderen. “De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind hebben verloren”, meent Jansen. “Als uitvaartverzorger willen we zo nabestaanden steunen tijdens deze donkere dagen.”

Niet alleen met verdriet

Welgraven: “Daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet. Een moment van samenzijn en samen dragen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Iedereen die zich betrokken voelt, groot en klein, is van harte welkom om deel te nemen, om het gemis te delen en de herinnering te koesteren.”

Vooraf graag aanmelden

Wie graag wil komen, kan zich vooraf tot donderdag 8 december per e-mail aanmelden: wageningen@montua.nl. Vermeld hierbij ook het aantal personen en de leeftijd van eventuele kinderen die meekomen. “We weten dan op hoeveel personen we ongeveer kunnen rekenen”, legt Jansen uit. “Wie een bijdrage wil leveren aan deze avond, bijvoorbeeld met een gedicht of lied, kan ook contact met ons opnemen. We maken daarvoor ruimte in het programma”, besluit Welgraven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ilze Jansen en Eric Welgraven, uitvaartverzorgers Monuta Wageningen

T: 0317 - 424 024

E: ijansen@monuta.nl en ewelgraven@monuta.nl

I: www.monuta.nl/wageningen