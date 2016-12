Het Taartenlab bezorgt taarten met de brandweerauto

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Miranda Buijing bakt de heerlijkste taarten en cupcakes. Wat ooit begon als een hobby, is inmiddels uitgegroeid tot een taartenlab. Daar bakt ze zelf, maar ze geeft ook bakworkshops. En als je wilt, komt ze al het zoete lekkers bezorgen met de BabbelTruck, een heuse brandweerwagen.

Heel Holland is tegenwoordig aan het bakken lijkt het wel. Maar Miranda Buijing doet dat al jaren: "Met koken heb ik niks, maar bakken vind ik geweldig.

Daar wilde ik iedereen van laten meegenieten. Familie, vrienden en bekenden. Het bleek zo'n succes dat ik steeds vaker verzoeken kreeg of ik iets lekkers kon bakken voor speciale gelegenheden. Daarom heb ik in 2016 het roer omgegooid en ben gestart als ondernemer.

Met mijn nieuwe bedrijf Het Taartenlab maak ik handgemaakte taarten, cupcakes en ander klein gebak voor bijvoorbeeld verjaardagen, bruiloften en feesten. In overleg bepalen we de smaken en de versiering. Ook bedrijven kunnen bij mij terecht voor gebak en cakes, bijvoorbeeld voor een open dag of een jubileum. "

Kinderfeestjes

In Het Taartenlab organiseert Miranda ook creatieve kinderfeestjes en workshops, voor zowel particulieren als bedrijven. "In het Taartenlab gaan we onderzoeken welke smaken je lekker vindt en hoe je die het beste in een taart kunt verwerken. Ik vind het ook mooi om uit te leggen hoe je met de beste ingrediënten de heerlijkste cakes en taarten kunt maken. Niet bakken uit pakjes, maar alles vers en ambachtelijk."

De BabbelTruck

Naast Het Taartenlab heeft Miranda ook een retro brandweerauto, De BabbelTruck. "Ik zocht iets ludieks als aanvulling op de kinderfeestjes. Toen we op de terugweg van vakantie in Duitsland in de file stonden, stond er naast ons een brandweerauto. Onmiddellijk wist ik dat deze auto ideaal was voor mijn plannen. Een wild idee, maar het bleek een schot in de roos!"

De BabbelTruck wordt ingezet bij kinderfeestjes, maar Miranda heeft ontdekt dat hij voor veel meer doeleinden gebruikt kan worden. "Ik heb hem onder andere al verhuurd als trouwauto, mobiele wijnbar, barbecue, bij een open dag en bedrijfsevents. Het is een echte eyecatcher. De sirene, het zwaailicht en de spuitinstallatie doen het gewoon. Je mag er met een rijbewijs voor een personenauto in rijden."

Meer informatie op www.taartenlab.nl en www.babbeltruck.nl