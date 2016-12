Stichting Eén Heup bestaat één jaar

Rien van Mourik: "Het leven zonder heup is best mogelijk!" Foto: Jan Boer

Door Jan Boer

WAGENINGEN - Wageninger Rien van Mourik leeft met één heup. Nadat hij zijn heup brak, kreeg hij een prothese aangemeten. Maar er kwamen problemen: infectie na de operatie. De nieuwe heup moest verwijderd worden.

Van Mourik vertelt: "Ik leef inmiddels drie jaar met één heup. Ik kan zonder kruk lopen, maar dan heb ik een waggelgang. Om rugklachten te voorkomen loop ik met een kruk." Hij ging op zoek op internet: "Tot mijn verbazing was er niets bekend over leven met één heup, er staat nergens iets geregistreerd. Ik ontdekte, dat de orthopedisch chirurg er alleen maar technisch tegenaan kijkt. Daarom heb ik een website opgezet en ben ik alles uit gaan zoeken. Ik wilde met lotgenoten in contact komen en dat lukte.

Vrij snel heb ik de Stichting Eén Heup opgericht." Rien van Mourik zag, dat het veelal om oudere mensen gaat, die rolstoelgebonden zijn. Hij is één van de weinigen, die mobiel is. Hij heeft inmiddels zo'n twintig contacten: "Ik heb een vragenlijst ontwikkeld, daardoor zie ik waar de mensen tegenaan lopen. Het technische verhaal leg ik vervolgens neer bij de Nederlandse Orthopedische Vereniging.

De mensen, die met één heup moeten leven, zijn beperkt in hun bewegingen en in hun dagelijkse verrichtingen. Men probeert zo goed mogelijk zijn weg te vinden. Ik hoop, dat men zich door de Stichting Eén Heup gesterkt voelt. Ik sta er positief in om er anderen zo goed mogelijk mee te ondersteunen." Van Mourik schat, dat het in Nederland om ongeveer 4500 mensen gaat, die verder moeten met één heup: "Veel van hen komen bij de fysiotherapeut. Er moeten dus oefeningen zijn, waar iedereen iets aan heeft. Het is een blinde vlek in Nederland.

De overheid stelt, dat oudere mensen langer thuis moeten blijven wonen, maar dat levert problemen op. Veel mensen vallen thuis en lopen daarbij botbreuken op, de kans dat er iets mis gaat met een heup is tegenwoordig groter dan ooit."

Inmiddels zijn er technische ontwikkelingen. Zo probeert men kraakbeen vanuit stamcellen te maken en ook wordt er gewerkt aan een coating om een nieuwe heup tegen infectie te beschermen. Rien van Mourik: "Ik reis het hele land door om de mensen te spreken en hun problemen aan te horen. Ik zou graag themadagen willen organiseren om mensen verder te helpen.

Helaas komen veel mensen, die dit overkomt, vaak in een uitkering terecht, want het geeft veel extra kosten."

Kijk voor meer informatie op www.girdlestone.nl.