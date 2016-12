Winterexpositie van beelden en schilderijen in Koetshuis

WAGENINGEN - Van 11 december tot en met 12 februari brengt galerie Het Koetshuis bij museum De Casteelse Poort een expositie van twee kunstenaressen uit de buurgemeente Renkum. De exposanten zijn de schilderes Gabriëlla Willekens en de beeldhouwster Astrid Koppen. Gabriëlla Willekens komt uit België, ze kreeg daar ook haar schilderopleiding. Gabriëlla is gefascineerd door begrippen als transformatie, tijd en ruimte, die vormen het startpunt van haar werk. Vervolgens laat zij zich leiden door haar gevoel. Vanuit het centrum van dit voelen ontvouwt zich een beweging in vorm, symbool en kleur. Een beweging van binnen naar buiten. Op een basis van olieverf of pastel past zij gemengde technieken toe, waarbij zij onder meer gebruik maakt van reliëf, rijstpapier en papyrus. Ook Astrid Koppen kreeg haar artistieke opleiding in België. Daarvoor had zij al een tijd autodidactisch gewerkt. Na een zoektocht door verschillende disciplines kwam zij als het ware thuis toen zij van een bevriend kunstenaar een stuk boetseerwas had gekregen. Haar eerste opdracht ontving zij van een groot bedrijf in groenvoorzieningen. Daarna volgden de opdrachten elkaar op. "Een lijn bestaat uit tientallen gedachten, een sculptuur uit duizenden overwegingen", aldus Astrid. "Denken, afwegen - het wordt zoals het zijn moet." De vernissage van deze expositie is op zondag 11 december, om 16.00 uur.