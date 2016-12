Muziek bij de Buren: dertig huiskamerconcerten op één dag

Door Pauline Schakenbos

WAGENINGEN - Komende zondag 11 december veranderen dertig huiskamers, verspreid over heel Wageningen, in kleine intieme podia. U kunt er luisteren naar maar liefst negentig bijzondere optredens van lokale talenten.

Muziek bij de Buren is hét huiskamerfestival van Wageningen. U ontmoet niet alleen de muzikanten, maar maakt u op een bijzonder manier kennis met de stad en haar bewoners. In verschillende huiskamers kunt u gratis luisteren naar muziekgenres uiteenlopend van jazz tot klassiek, van singer-songwriter tot wereldmuziek. Er zijn optredens van onder meer Dan Tuffy, Bergolf, Liza Bloem, Birds of a Feather en Soundscape Haiku. Met behulp van de gratis programmakranten, waarin alle artiesten, tijden en locaties staan, kunt u een route uitstippelen voor de middag.

Het festival wordt zondag om 12:15u geopend in THUIS door wethouder Lara de Brito. Daar zorgt Geertje Klaver voor een muzikale aftrap. Vervolgens kan men de hele middag langs de diverse huiskamers. 's Avonds vanaf 18u is er een eindfeest in café Loburg.

Muziek bij de Buren is in 2013 in Arnhem gestart om bewoners te stimuleren de deur voor elkaar open te zetten en gezamenlijk, zonder financiële drempels, met cultuur bezig te zijn. Wageningen doet dit jaar voor de eerste keer mee. Een van de huiskamers is die van Det van der Vaart. Ze had zich spontaan opgegeven bij de kraam van Muziek bij de Buren op de Molenmarkt. Het is een bijzondere plek: het gebouw met de Vaas in Nieuw Kortenoord. Willie B & The Blue Sparrow met steelgitaar en mondharmonica treden bij Det op. Olga Kersten, cultuurmakelaar in Wageningen, is trots op het resultaat van dertig artiesten en huiskamers door heel Wageningen. "Als cultuurmakelaar ontmoet ik veel muzikanten en gastvrije Wageningers. Muziek bij de Buren zag ik als een mooie kans om deze twee met elkaar te verbinden. Allerlei mensen wilden direct meedoen. Elsje van de Weg van THUIS en Marjolein Oltheten van Popcultuur Wageningen hebben het project voortvarend opgepakt en nu gaat deze eerste editie daadwerkelijk plaatsvinden. Het is fantastisch om te zien hoe divers de deelnemers zijn." Het volledige programma staat op www.muziekbijdeburen.nl

Programma:

12:15 – 12:45 uur: Officiële aftrap in THUIS

13:00 – 17:30 uur: Optredens op 30 plekken.

Zie www.muziekbijdeburen.nl

18:00 – 22:00 uur: Eindfeest in Loburg