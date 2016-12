Elke school haar eigen liedbundel!

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een

andere Wageninger. Deze week is Henk Laméris aan de beurt.

Naam: Henk Laméris.

Geboren: Op 10 januari 1947 in de stad Groningen.

Woonplaats: Wageningen, ik voel me hier erg thuis: veelzijdig, vriendelijk, met een rijk aanbod van cultuur, sport en natuur.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Uit mijn eerste huwelijk heb ik drie dochters. Sinds 1985 wonen Ans en ik samen. Zij heeft ook een dochter. Samen hebben wij nog een dochter én een zoon gekregen. Een voorbeeld van een samengesteld gezin, dat erg hecht met elkaar is. Daar ben ik trots op.

Dieren: Tot voor kort twee poezen, maar die hebben we weggegeven. We zijn te vaak onregelmatig met de camper op stap.

Hobby's: Tennissen, badminton en op de piano jong en oud begeleiden met zang. Als voorzitter van de Stichting "Muziek Doet Wonderen " maak ik liedbundels voor scholen en verzorgingshuizen. Mijn ideaal voor Wageningen: iedere basisschool haar eigen liedbundel waar elke dag ff uit gezongen wordt.

Opleiding: Kweekschool voor onderwijzers, akte Schoolmuziek, akte voor Speciaal Onderwijs, diploma Montessorionderwijs, opleiding voor interim (crisis)management.

Huidige beroep: Begonnen als directeur van de Montessorischool. Na 2000 interim directeur door heel Nederland. Nu gepensioneerd, met een volle vrijwilligersagenda.

Verder actief: Met het opzetten van een online zorgcoöperatie, vooral op ouderen gericht, die hun eigen regie willen houden en wie hen (betaald) komen helpen. Begin 2017 willen we ons presenteren. Nieuwsgierig? Kijk bij `Wijzelf Achterhoek`.

Favoriete clubs: Badmintongroep Lettinga, tennisclub NVLTB en Probus '85.

Favoriete CD/muziek: Mozart, Mahler, Ramirez , Orff, Queen, Leonard Cohen, Boudewijn de Groot, Stef Bos en het Urker Mannenkoor. Hulde trouwens voor alle Wageningse koren en orkesten .

Favoriete auteurs: Theun de Vries, Tom Lanoye en Jan Brokken.

Favoriete vakantieadres: Engeland, Schotland, Bretagne en Polen en dan liefst op ruige plekken.

Goed in: Luisterend helpen, bij het nemen van moeilijke beslissingen. In mijn interimwerk heb ik ervaren dat er veel leerkrachten te lang op een vaste plek zitten, zonder uitdaging. Dat wrikt en komt de kinderen niet ten goede. Mijn taak was: de school opschudden en een duidelijk perspectief laten formuleren. Voor sommige leerkrachten een andere, betere plek zoeken. Soms buiten het onderwijs.

Hekel aan: Fietsers zonder goede verlichting en aan het woord 'koopzondag'. Koopwoensdag, ooit van gehoord? Ik beschouw het als een verarming dat we ook zondags winkels openen. Gewoon minder werken en meer genieten. Discussie starten maar!

Wat zou je ooit nog eens willen doen: 'Heel Wageningen zingt' organiseren.

Mooiste plekje in Wageningen: De nieuwe speelterreinen aan de Nobelweg. Kom kijken!

Estafettestokje gaat naar: Rob Buré.

Omdat: Met hem werk ik samen met het oprichten van de online zorgcoöperatie.