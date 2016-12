Met jobmaatje op weg naar werk

WAGENINGEN - Voor ijsliefhebbers is ze een bekend gezicht in Wageningen. Onderneemster Petra Cicuto werkte met plezier in de ijssalon, maar doet nu wat ze echt leuk vindt. "Mensen helpen ligt mij wel en coaching lijkt me erg leuk. Als vrijwillig Jobcoach kan ik meer ervaring opdoen en uitvinden waar ik goed in ben!" Een half jaar geleden zag Petra een poster van ReconnAct hangen bij de supermarkt. "Toen ik de oproep voor Jobmaatjes zag was ik me net aan het oriënteren op mijn toekomst. Ik zocht meer diepgang en zingeving in mijn dagelijks werk. De dienstverlening sprak mij wel aan, dus deze vrijwillige uitdaging paste daar perfect bij."



Petra begeleidt een jonge vrouw op weg naar werk. "We zijn begonnen om uit te zoeken wat haar sterke kanten zijn en waar haar talent en passie ligt. De volgende stap is scholing; een cursus of opleiding gaan volgen. Het uiteindelijke doel is in de toekomst een leuke baan vinden. Ik vind het een uitdaging om met haar mee te denken, zodat we samen naar dat doel kunnen toewerken."

Vrijwilligerswerk verbreed volgens Petra haar blik. "Je komt in contact met iemand die je normaal niet ontmoet en je hoort iemands persoonlijke verhaal. Het is heel mooi werk, je ziet vooruitgang en je kunt iemand echt verder helpen. Ik leer er zelf ook veel van en zie nu dat ik veel geluk heb gehad in mijn leven. Nu ervaar ik ook hoe het kan zijn voor iemand als het tegenzit."

Kost het werk als jobmaatje veel tijd? "Nee hoor", vertelt Petra, "ik ben er nu zo'n uur tot anderhalf uur per week mee bezig. De werktijden zijn flexibel en afspraken maak ik in overleg. Dit werk is er prima bij te doen, ook als je het druk hebt!"

Vrijwilligers Centrum Wageningen

Wil je ook vrijwilliger worden bij ReconnAct of zoek je een ander soort functie? Kom gerust langs voor een oriënterend gesprek bij de infobalie van het Vrijwilligers Centrum. Bblthk, eerste verdieping, Stationsstraat 2. Direct zoeken in de online Vrijwilligers Vacaturebank kan ook. Website: www.vcwageningen.nl