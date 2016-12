Ton Pansier verkoopt Plus

RENKUM - Zijn voorliefde voor ondernemen is hardnekkig. Toch heeft Ton Pansier van Plus de knoop doorgehakt om in de tweede week van januari de winkel over te dragen aan Plus Retail BV. Het bericht sloeg in Renkum in als een bom. Vaak werd Pansier gezien als een filantroop die enorm veel deed voor de Renkumse gemeenschap. Nagenoeg geen enkele vereniging of sollicitant deed vergeefs een beroep op hem. "Met pijn in ons hart hebben wij moeten besluiten om onze winkel te verkopen. Ondanks het feit dat wij een mooie groei hebben doorgemaakt, is deze niet toereikend voor een rendabele bedrijfsvoering", zeggen Ton en Tanja Pansier die vier jaar geleden de nieuwe winkel opende aan de Wilgenpas. "De afgelopen jaren hebben wij erg veel plezier beleefd aan ons werk. Er zijn vele dierbare contacten ontstaan en samen hebben we vele spraakmakende activiteiten kunnen ontwikkelen. Dit heeft ons veel voldoening en energie gegeven", zegt het echtpaar. Pansier maakt na de overdracht een familiereis naar Nieuw-Zeeland. Over de opvolger in de winkel is niets bekend. "Wie weet, misschien dat we elkaar in de toekomst nog ten dienste kunnen zijn", zegt de Renkumse ondernemer raadselachtig. Ton Pansier was een voortrekker van de zondag openstelling en kreeg destijds een fikse boete van de gemeente Renkum omdat hij de winkel ongeoorloofd opende.