Wageningse sporters gehuldigd tijdens het Sportcafé

WAGENINGEN - Tijdens een drukbezocht Sportcafé in De Patio in Wageningen zijn dammer Jan Groenendijk en wielrenster Annemiek van Vleuten verkozen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Ze konden niet aanwezig zijn. Daardoor kregen juist de talenten en sportploegen dit jaar meer aandacht.

Voor het eerst koos de organisatie van de Wageningse Sportverkiezing voor De Patio. Het partycentrum aan de Vadaring is een wat kleinere locatie dan het universitair sportcentrum De Bongerd. Die bleek toch wat te groot. Het Sportcafé zit nu goed vol. Het zorgt voor betrokkenheid in het publiek voor de genomineerde sporters, maar soms ook voor wat rumoer.

De talenten tot en met 12 jaar bijten het spits af. Schaakster Sara Martinez wordt verkozen boven schermster Valerie Buijse en atleet Saro Doctor. Martinez is er duidelijk beduusd van en bescheiden onder. "Ik dacht niet dat ik ging winnen, de andere sporters waren ook goed." De jonge Wageningse won onder meer het NK Snelschaken in haar leeftijdscategorie en tijdens een volwassenetoernooi haalde ze knap de vierde positie. Ook haar zus Anna is een schaaktalent. Zij was genomineerd in de categorie tot en met 16 jaar, maar de jury koos voor Kelly van Buiten.

De 14-jarige badmintonster werd Nederlands kampioen met haar club BC Amersfoort en won een internationaal toernooi in Brussel waar ze opponenten versloeg die soms veel ouder waren dan haar. Het talent heeft een duidelijk doel voor ogen: ooit de Olympische Spelen halen. "Ik wil de komende tijd veel leren, trainen en veel energie in de sport steken. Ik heb acht tot elf uur baantraining en daarnaast doe ik nog kracht – en conditietraining. Nu is het nog goed te combineren met school. Ik zet andere dingen aan de kant en ga minder met vrienden weg."

Opvallend aan de sportverkiezing dit jaar was het succes van de Wageningse studenten. Studentenbasketbalvereniging Sphinx Heren 1 werd verkozen tot sportploeg van het jaar. Maar in dezelfde categorie waren ook de dames van Sphinx en studentenatletiekvereniging Tartlétos genomineerd. Triatlonster Julie von Grünigen dong mee bij de sportvrouw van het jaar en bokser Rob van den Beuken bij de mannen.

De winnaars: Sportman: Jan Groenendijk (Dammen). Sportvrouw: Annemiek van Vleuten (Wielrennen). Sportploeg: Sphinx Heren 1 (Basketbal). Talent 13-16 jaar: Kelly van Buiten (Badminton). Talent t/m 12 jaar: Sara Martinez (Schaken). Talententeam: SKV C1 (voetbal).