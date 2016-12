RENKUM - In de nacht van zondag op maandag is rond halfvier Bruna aan de Dorpsstraat te Renkum het doelwit geworden van een poging tot inbraak, een ramkraak of baldadigheid. Feit is dat drie grote etalageruiten zijn gesneuveld. Pal tegenover de winkel hangt een camera. De glasambulance heeft de kapotte ruiten afgeplakt. Al eerder werd de gehele winkel overhoopgehaald na een inbraak.