Wageningen hult zich twee weekenden in kerstsfeer

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Wageningen gaat zich de komende tijd in kerstsfeer hullen. Diverse organisaties werken samen om er twee gezellige kerstweekenden van te maken.

Het spektakel gaat vrijdagavond 16 december van start met het traditionele korenfestival 'Kaarslicht in Bevrijdingsstad'. De binnenstad is sfeervol verlicht met honderden waxinelichtjes en koren uit Wageningen gaan vanaf 19.00 uur bij vuurkorven hun mooiste kerstliederen ten gehore brengen. Een van de locaties is Museum de Casteelse Poort, dat deze avond uitpakt met kerstversieringen en glühwein. De toegang is gratis.

Op zaterdag 17 december is er een Kerstmarkt. Circa 80 kramen, uiteraard passend feestelijk uitgedost, staan verspreid over de binnenstad. De Stichting Ondernemersfonds Wageningen (SOW) en de wekelijkse warenmarkt hebben de handen ineen geslagen om er samen een mooi programma van te maken. Op het Serreplein en op de markt is er voor de bezoekers gratis chocomel en glühwein. De kerstman is aanwezig en iedereen mag met hem op de foto. De foto's zijn later terug te vinden op de Facebookpagina Wagenings Fotoalbum. Van 13.30 tot 16.00 uur is er een podium bij de fontein op de Markt, waar diverse artiesten hun kerstsongs gaan zingen. Een lichtshow zorgt voor een speciale sfeer. Daarnaast is er een optreden van studentenorkest De Ontzetting, is er bij Brownies&Downies een kindermiddag en heeft RTV Rijnstreek een kerstshow in de binnenstadswinkel op de Hoogstraat 15. Die kerstshow is er tot en met 23 december en is bedoeld om geld in te zamelen voor een belevenistafel voor de bewoners van Rumah Kita.

De Kerstmarkt is er ook op zondag 18 december. Dan is het tevens koopzondag, veel winkels in het centrum openen hun deuren. Uiteraard staan de 80 kerstkramen wederom in de stad en zijn er ook weer gratis versnaperingen. Het koor Future en de Musical Kids gaan optreden bij de fontein op de Markt.

Een week later viert het centrum ook nog kerst. Op donderdagavond 22 december is er een extra koopavond. Op zaterdag 24 december slaan de warenmarkt en de SOW de handen nogmaals ineen. Zij hebben de kerstman uitgenodigd om langs te komen met zijn arreslee. Alle bezoekers mogen een ritje met de arreslee maken. Koor Punt Uit gaat zorgen voor mooie kerstliederen.

Meer informatie over alle Wageningse kerstactiviteiten staat op www.proefwageningen.nl en www.wageningencentrum.nl.