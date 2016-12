Weeskinderen blij met knuffels en speelgoed uit Renkum

Door Gert Budding

RENKUM - Vorige week werden Kees van der Weerd en Jan Hollander, chauffeurs van AVC, uitgezwaaid door burgemeester Hein Bloemen en directeur van de AVC Wouter Koenderman. Samen met enkele ambtenaren en brandweerlieden ging ze, met een vrachtwagen vol bruikbare spullen, op weg naar partnergemeente Debno in Polen om weeskinderen een fijn Kerstfeest te geven. De vrachtauto was volgestouwd met talloze nog zeer bruikbare schoolbanken en stoelen en werden direct naar een kindertehuis en gemeenschapshuis in Debno gedirigeerd. "Zij kunnen die spullen erg goed gebruiken", stelt een woordvoerder van de gemeente. ACV maakt deze actie mogelijk en bracht de spullen belangeloos naar Polen. De schoolspullen lagen na het opheffen van het Milieu Educatie Centrum opgeslagen in het voormalige klooster aan de Utrechtseweg in Renkum. Naast schoolspullen gaan ook knuffels, speelgoed en een paar rolstoelen naar Debno. De gemeente Renkum heeft al vijfentwintig jaar een hechte band met de Partnergemeente in Polen. Elk jaar nodigde Scouting OPV Schoonoord kinderen uit voor een ongekend fijne vakantie in Oosterbeek. De basis van de band tussen Renkum en Debno is gelegd in 1990. Toen bezochten de toenmalige burgemeester en gemeentesecretaris van Renkum met twee raadsleden Debno om de eerste vrije verkiezingen bij te wonen. Na dit bezoek volgde al snel een tegenbezoek van Debno aan Renkum.