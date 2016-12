Sfeervolle kerstmarkt op camping Lindenhof

Door Gert Budding

WOLFHEZE - Een korte ontmoeting was voldoende voor een kerstklik. Jan Aalderink van Camping Lindenhof in Wolfheze liep al langer met het idee om een kerstmarkt te houden op zijn terrein. Die wens werd omgezet in daadkrachtig handelen. Hij pakte het evenwel professioneel aan en schakelde Judith Vree van Sparkle Events in met als gevolg een kerstontmoeting op zondag 18 december. Voor de eerste keer wordt deze kerstmarkt op de camping gehouden en beiden streven naar een sfeervol samenzijn. In Wolfheze, met een gering aantal inwoners, stroomt jaarlijks het dorpsplein vol tijdens het ontsteken van de metershoge kerstboom. In het woonzorg complex 'Het Schild' zijn er ook kerstactiviteiten. Op de Lindenhof zijn twintig standhouders ingeschreven. Dat is de verantwoordelijkheid van Judith Vree. "Er zijn plekken voor het roosteren van broodjes op open vuur. Andere plaatsen worden ingevuld door activiteiten voor kinderen, warme glühwein, kraampjes met kleding en onder andere sieraden. Alles wordt aangekleed met sfeervolle kerstattributen en muziek", aldus Judith Vree. "Wolfheze is een klein dorp met een evenredig aantal inwoners. De wens van Jan Aalderink was om een kerstmarkt te houden en de mogelijkheden op zijn terrein zijn daarvoor aanwezig. We starten om 14.00 uur en sluiten we af om 19.00 uur. Dan komt de sfeer en de verlichting ook beter tot haar recht", zegt Judith Vree die dan hoopt op sneeuwvlokjes.