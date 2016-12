Geen cadeaus voor Timman op het schaakbord

Door Kees Stap

VENLO - De levende legende Jan Timman vierde vorige week zijn 65-jarige verjaardag. De schaakwereld besteedde uitgebreid aandacht aan dit heuglijke feit. Timman nam zelf zaterdag samen met zijn teamgenoten van de SV Wageningen plaats achter het schaakbord voor de match tegen Venlo. De gastheren uit Venlo boden Timman voorafgaand een fles wijn aan ter ere van zijn verjaardag. Op het schaakbord kreeg Timman geen cadeaus. Zelf behaalde hij slechts remise, het team kwam niet verder dan een moeizame 5-5. Venlo kwam met negen spelers opdraven, waardoor Wageningen met een 1-0 voorsprong begon. Kees Stap en Cees van de Waerdt lieten echter gewonnen stellingen glippen en verloren zelfs. De tegenstander van Jermo Kooijmans ging in tijdnood de mist in. Fred Jonker behaalde een bloedeloze remise. Timman had goede kansen tegen collega-grootmeester Orlov, maar wist de winst niet te vinden. Yochanan Afek speelde ook remise, maar moest daar hard voor werken tegen de 12-jarige Siem van Dael. Toen werd duidelijk dat het lastig ging worden voor Wageningen. Sander van Eijk hield een eindspel met twee pionnen minder nog wel remise, Erwin Oorebeek kon een zelfde materiaalachterstand echter niet verdedigen en verloor. Gelukkig was Stefan Bekker wel in vorm was. Na een spectaculaire opening won hij zeer fraai in het eindspel en zette de gelijkmaker op het bord.