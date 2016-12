Winst voor KV Wageningen

DRIEBERGEN - Zaterdag 17 december stond de topper in de Hoofdklasse A op het programma, het vooraf door menig als titelfavorieten benoemde Dalto en Wageningen namen het in Driebergen tegen elkaar op. Voor Wageningen was het de ultieme kans weer in het spoor van de koplopers Dalto/BNApp.nl en Nic./Alfa-college te komen. Dat betekende uiteraard wel dat er gewonnen moest worden, anders liep de achterstand alleen maar verder op. Spannend werd het zeker in Driebergen, en uiteindelijk gingen de punten mee naar Wageningen. Het werd 25-28.

In tegenstelling tot de andere wedstrijd was het dit keer de tegenstander die de score opende. In een goed gevulde en sfeervolle sporthal was het Dalto dat na 3 minuten de score opende. Wageningen counterde direct en bracht de stand gelijk. Vervolgens nam Dalto weer de voorsprong, al zou dat ook direct de laatste keer zijn dat de thuisploeg aan de goede kant van de score stond. Wageningen maakte 4 goals op rij en liep uit naar 2-5. Dalto probeerde wel weer aan te haken maar steeds wist Wageningen de voorsprong net zo makkelijk weer uit te breiden. Op 7-8 gaven de bezoekers nog maar eens gas en was het Rik Brouwer die met alweer zijn 5e goal de stand op 8-12 zette.

Dalto leek niet bij machte om Wageningen bij te benen dat vooral over de met scherp schietende mannen makkelijk tot scoren kwam. Gesteund door de hard werkende dames was het 5 minuten voor de rust 9-14 en besloot Dalto-coach Jorrit Bergsma een time-out te nemen. Dat in combinatie met wat tactische omzettingen bracht Dalto vlak voor rust weer in het spoor van Wageningen. Beide ploegen gingen de rust in met een 13-15 stand.

Na rust bleef Dalto in de achtervolging op de bezoekers. Dalto wisselde er lustig op los en dat resulteerde voor de thuisploeg wel in het gewenste resultaat, de achterstand werd steeds kleiner. Wageningen bleef over de mannen scoren, en deed dat continu net iets eerder dan Dalto, waardoor de voorsprong in stand bleef. Toch knokte Dalto zich terug in de wedstrijd en kwam bij 22-22 weer naast Wageningen. Een spannende slotfase van een heerlijke korfbalwedstrijd was in de maak. Het was de spat zuivere Luuk van de Kuilen die Wageningen weer op voorsprong zette waarna Dalto weer gelijk maakte. Wageningen was echter niet van plan de punten in Driebergen achter te laten en kwam weer op voorsprong, Dalto had hier geen antwoord meer op, kwam nog even op 1 punt maar daarna was het weer aan de Wageningse mannen om voor een veilige marge van 3 punten te zorgen. Beide ploegen scoorden na de 24-27 nog 1 maal waardoor de score op het bord na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter De Vries 25-28 bedroeg.

Dankzij deze zege gaat Wageningen Dalto voorbij op de ranglijst en is het weer helemaal terug in de strijd om die twee felbegeerde play-off plaatsen. De achterstand op koploper Nic./Alfa-college bedraagt nog slechts 1 punt. De volgende wedstrijd staat pas op zaterdag 7 januari op de kalender, het nog puntloze OVVO is dan de tegenstander.

Doelpunten KV Wageningen: Luuk van de Kuilen 9, Rik Brouwer 8, Jasper Broenink 4, Steven Landman 4, Pia Donkers 2, Sandra Bukman 1